PKK’nın kırmızı bültenle aranan sözde elebaşları Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan gösteride ortaya çıktı. 2 teröristin katıldığı ve Avrupa Parlamentosu önünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı. Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı.