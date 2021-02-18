PKK köşeye sıkıştı: 8 bin kişilik kolordu Sincar sınırında emir bekliyor

Gara operasyonunun ardından bütün dikkatlerin çevrildiği Sincar’da askerî hareketlilik olağanüstü arttı. PKK terör örgütü ve Haşdi Şabi milisleri bölgede var olan güçlerini takviye ederken bir hamle de Irak ordusundan geldi.

Türkiye, yaşanan son olayların ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’ye Sincar’ın terörden arındırılması ile ilgili kararlılığını bir kez daha iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılık mesajı sonrası kurmayları ile özel bir görüşme gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, 8 bin 400 kişilik takviye gücün Sincar bölgesinde konuşlanması kararını aldı.

15. KOLORDU SINIRA YERLEŞTİ

Bağdat hükûmetinin aldığı karara binaen 8 bin kişilik 15. Kolordu askeri, Sincar’ın kuzeyine yerleştirildi. Türkiye-Irak-Suriye sınırına konuşlanan kolordu bünyesinde 5 tank, zırhlı araçlar ve 15 top bulunuyor. Bu birliklere 20. Kolordu bünyesindeki 400 özel kuvvet mensubu da destek veriyor. Musul’a bağlı Sincar bölgesi ve çevresinde konuşlandırılan 15. Kolordu askerlerine Türkiye’nin başlatacağı askerî operasyon durumunda Bağdat’tan gelecek emri bekleme talimatı verildi.

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Türkiye gazetesinin Iraklı güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre Sincar’a yerleştirilen Irak Federal Ordusu askerlerine “Haşdi Şabi’nin Sincar’daki faaliyetlerini de yakından izleyin’’ denildi.

Irak ordusundan önce İran destekli Haşdi Şabi’ye bağlı 8 bin militan bölgeye gönderilmişti. DEAŞ’a karşı sivil milis yapılanma olarak Irak’ta Şii milis yapılanma olarak kurulan Haşdi Şabi yöneticileri Türkiye aleyhinde birçok açıklama yaptı ve Türk ordusuna muhtemel bir Sincar operasyonunda karşı koyacakları beyanında bulundu.

MUTABAKAT UYGULANMADI

Birleşmiş Milletler gözetiminde 2020 yılı 9 Ekim tarihinde Bağdat’ta Sincar’ın siyasi, askerî ve ekonomik durumu ile ilgili bir anlaşma imzalandı.

Bağdat hükûmeti ve bölgesel yönetim arasında varılan anlaşma ile PKK’nın tamamen bölgeyi terk etmesi, Sincar’da Peşmerge, Irak hükûmeti ve yerel unsurların katılımı ile yeni bir siyasi, askerî, ekonomik yapı kurulması kararı alındı.

PKK bu kararı tanımadığını açıkladı ve aradan geçen 5 aya rağmen bu anlaşmada ilerleme kaydedilemedi.

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DAHA FAZLA MİLİTAN YOLLADI

KDP yönetimi varılan anlaşmaya rağmen PKK’nın Sincar’dan çekilmediğini resmen duyurdu. Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani "PKK, militanları yalnızca birkaç saatlik kıyafet oyunu sahneledi, Sincar’dan çekilmediler’’ dedi.

KİMLİK OYUNUNA BAŞLADILAR

Gara operasyonunun ardından dikkatlerin çevrildiği Sincar ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada KDP Sincar Sorumlusu Vahid Bakozi’den geldi.

Bakozi, PKK’nın Sincar’da sahte kimlik oyununa başvurduğunu, Sincar’la ilgisi olmayan kişilere sahte kimlik dağıttığını bu yolla kendi militanlarına, onların ailelerine ve bölgeye taşıdıkları sempatizanlarına meşruiyet kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Vahid Bakozi, PKK bölgede mezhep ve aşiret çatışmasının zeminini hazırlıyor. ‘Sincar’a PKK'ya yardım için geldim ve diyen ve bölge ile ilgisi olmayan yabancılara yerel statü sağlayan kimlik veriyor.

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Bu yolla yeni bir Ezdi-Arab-Kürt çatışması çıkarmak istiyorlar. Bu tahrikler yanında Sincar-Hanesor aksında yeni bir silahlı güç oluşturuyorlar’’ dedi.

SİNCAR NEDEN ÖNEMLİ?

Musul ili sınırlarında yer alan Sincar 2 bin 930 kilometrekare yüz ölçümüne sahip. Önemli oranda dağlık alandan oluşan Sincar’da nüfusun yüzde 90’a yakın kısmı da Ezidilere ait. DEAŞ terör örgütünün 2014 yılında ele geçirdiği bölge 2015 yılında Irak hükûmeti, Peşmerge, ABD, PKK ittifakı ile DEAŞ’tan temizlendi ve PKK’ya teslim edildi. ABD’nin bir dönem geçici askerî nokta inşa ettiği bölgede YBŞ adı ile örgütlenen PKK çok sayıda katliama imza attı. Sincar hattında yer alan ve Suriye-Kandil bağlantısının sağlandığı Yarubiye sınır kapısı Sincar’a özel bir nitelik kazandırırken bu koridorun kontrolünü elinde tutan PKK, silah, insan ve uyuşturucu ticaretinden milyonlarca dolar gelir elde ediyor.

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