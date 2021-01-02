PKK Resulayn'da sivilleri katletti: Bomba yüklü araç patladı, iki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı saldırıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken 2 sivili de yaraladı." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken 2 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/r49vYUbZg4
Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken 2 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/r49vYUbZg4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2021
- Resulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.