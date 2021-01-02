Dünya PKK Resulaynda sivilleri katletti Bomba yüklü araç patladı, iki çocuk hayatını kaybetti
ORTADOĞU

PKK Resulayn'da sivilleri katletti: Bomba yüklü araç patladı, iki çocuk hayatını kaybetti

Suriye'dek Barış pınarı bölgesindeki Resulayn'da bomba yüklü aracın PKK'lı teröristler tarafından patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
İlk belirlemelere göre saldırıda iki çocuk yaşamını yitirdi.
İlk belirlemelere göre saldırıda iki çocuk yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı saldırıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken 2 sivili de yaraladı." ifadelerini kullandı.

  • Resulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
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