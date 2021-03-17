Dünya PKK yandaşları İsviçrede İTT Başkanının evini hedef aldı Son iki yılda beşinci saldırı
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PKK yandaşları İsviçre'de İTT Başkanı'nın evini hedef aldı: Son iki yılda beşinci saldırı

İsviçre'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evi terör örgütü PKK yandaşları tarafından hedef alındı. İsviçre polisi olaya ilişkin soruşturma başlatırken Yıldız, son iki yılda beşinci kez saldırıya maruz kaldı.

Haber Merkezi AA
Şeref Yıldız'ın evi terör örgütü PKK yandaşlarınca son iki yılda 5'inci kez saldırıya uğradı.
Şeref Yıldız'ın evi terör örgütü PKK yandaşlarınca son iki yılda 5'inci kez saldırıya uğradı.

İsviçre'de Türklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İTT'nin başkanı Yıldız, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Duvara PKK elebaşının ismini yazdılar

Yıldız, İsviçre'nin Basel kentindeki evinin sabaha karşı 01.26'da terör örgütü yandaşlarınca hedef alındığını ve saldırganların evin duvarına terör örgütünün ele başının ismini yazdığını belirtti.

Evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde terör örgütü yandaşlarının 3 kişi olduğunu ve saldırganların yüzlerine kar maskesi taktığını aktaran Yıldız, sabah saatlerinde görüntülerin polise teslim edildiğini söyledi.

Yıldız, saldırganların evin park yerindeki iki aracın lastiklerini de patlattıklarını ifade etti.

İsviçre polisine "saldırganları bulun" çağrısı

Evinin son 2 yıldır PKK terör örgütü yandaşlarınca 5'inci kez saldırıya uğradığına dikkati çeken Yıldız, İsviçre polisine bir an evvel saldırganları bularak hak ettikleri cezaların verilmesi çağrısında bulundu.

Yıldız, "Bizim mal ve can güvenliğimiz İsviçre güvenlik güçlerinin işidir. Faillerin yakalanarak hak ettikleri cezaları almalarını bekliyoruz." dedi.

İTT Başkanı Yıldız, 18 yıldır ofisinin de yer aldığı evden çocuklarının artan saldırılardan tedirgin olması nedeniyle çıkacaklarını sözlerine ekledi.

PKK terör örgütü yandaşları en son 25 Kasım 2020'de gece saatlerinde Yıldız'ın evine saldırıda bulunmuştu.

Şeref Yıldız, Ağustos 2020'de İTT başkanlığına seçilmişti.

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