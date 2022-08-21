PKK/YPG'li teröristler Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki köyde yangın çıkardı.

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YÖK’ten tartışmalı Ezher kararı: Şartlı denklik geri döndü

YÖK’ten tartışmalı bir “denklik” kararı geldi. YÖK, Mısır’daki El Ezher ve Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesi’ne 2015 yılından bugüne kadar verdiği denkliği iptal etti. Diplomalarını getiren öğrencilerden Türkiye’de ilahiyat fakültesi bulunan 3 devlet üniversitesinde ‘lisans tamamlama’ şartı istemeye başlayan YÖK’ün kararından vazgeçmesi bekleniyor.