Dünya PKK/YPGli teröristler Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki köyde yangın çıkardı
ORTADOĞU

PKK/YPG'li teröristler Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki köyde yangın çıkardı

Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometre kare alanda devam ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
PKK/YPGli teröristler Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki köyde yangın çıkardı
PKK/YPG'li teröristler Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki köyde yangın çıkardı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG’li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometre kare alanda devam ettiği öğrenildi.

PKK'lı teröristler Türkiye-Irak sınırında yangın çıkardı: TSK müdahale ediyor
OYNAT 00:24
PKK'lı teröristler Türkiye-Irak sınırında yangın çıkardı: TSK müdahale ediyor
Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometrekare alanda devam ettiği öğrenildi.

PKK/YPG’nin "çevre terörü" stratejisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamalarda, terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına sabotaj ve orman yangınları çıkartması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

Terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye’de çıkardığı yangınlarda 100 binerce dönüm ekili alan yandı.

Yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halk da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı.

Yangın çıkartıp doğaya zarar vererek "çevre terörü" gerçekleştiren bölücü örgüt, orman sabotajlarının yanı sıra sivil halkın tarım arazilerine zarar vererek bölgedeki ekosistemin yok olmasını hedefliyor.

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