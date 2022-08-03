Dünya PKKda MİT paniği Elebaşı Duran Kalkan 65 teröristi ajan oldukları şüphesiyle infaz ettirdi
ORTADOĞU

PKK'da MİT paniği: Elebaşı Duran Kalkan 65 teröristi ajan oldukları şüphesiyle infaz ettirdi

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ederken örgütü MİT korkusu sardı. Elebaşı Duran Kalkan'ın emriyle Haseke, Rakka, Deyrizor, Kamışlı, Menbiç, Yarubiye, Tabka ve Resülayn bölgelerinde yaklaşık 2 bin kişinin MİT ajanı oldukları gerekçesi ile alıkonulduğu öğrenildi. Duran Kalkan daha sonra ajan olduğundan şüphelendiği 65 kişinin infaz emrini verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKda MİT paniği: Elebaşı Duran Kalkan 65 teröristi ajan oldukları şüphesiyle infaz ettirdi
PKK elebaşı Duran Kalkan

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Örgütün kritik isimlerinin peş peşe etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonrası PKK'da panik rüzgarları esmeye başladı.

65 KİŞİNİN İNFAZ EMRİ VERİLDİ

Öğrenilen bilgiye göre PKK elebaşı Duran Kalkan'ın emriyle Haseke, Rakka, Deyrizor, Kamışlı, Menbiç, Yarubiye, Tabka ve Resülayn bölgelerinde yaklaşık 2 bin kişi MİT ajanı oldukları şüphesiyle alıkonuldu. Duran Kalkan'ın daha sonra ise 65 kişi için infaz emri verdiği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından infaz edilenler arasında örgütün Suriye yapılanmasında görevli sözde istihbarat, askerî meclis ve yerel meclis görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

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