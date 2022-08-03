PKK'da MİT paniği: Elebaşı Duran Kalkan 65 teröristi ajan oldukları şüphesiyle infaz ettirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Örgütün kritik isimlerinin peş peşe etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonrası PKK'da panik rüzgarları esmeye başladı.

65 KİŞİNİN İNFAZ EMRİ VERİLDİ

Öğrenilen bilgiye göre PKK elebaşı Duran Kalkan'ın emriyle Haseke, Rakka, Deyrizor, Kamışlı, Menbiç, Yarubiye, Tabka ve Resülayn bölgelerinde yaklaşık 2 bin kişi MİT ajanı oldukları şüphesiyle alıkonuldu. Duran Kalkan'ın daha sonra ise 65 kişi için infaz emri verdiği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından infaz edilenler arasında örgütün Suriye yapılanmasında görevli sözde istihbarat, askerî meclis ve yerel meclis görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

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GÜNDEM MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

GÜNDEM MİT'ten bir nokta operasyon daha: PKK/KCK’nın yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi