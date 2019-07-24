PKK’dan McKenzie terörü

ABD’li General McKenzie’nin Suriye’de PKK elebaşı ile görüştüğü saatlerde Fırat Kalkanı bölgesi, Afrin ve Ceylanpınar’a ardı ardına saldırılar gerçekleşti. Terör destekçisi komutan, Fırat’ın doğusuna operasyon konusunda da tehdit gibi sözler sarfetti.

Türkiye’nin müdahale hazırlıklarını sürdürdüğü PKK işgal hattını ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Kenneth McKenzie, Ayn İsa’da PKK Suriye sorumlusu Şahin Cilo ile görüştü. Rakka’ya bağlı Ayn İsa’da terör elebaşıları ile görüşen McKenzie’nin gelişiyle birlikte Fırat Kalkanı ve Afrin bölgelerinde peşpeşe bombalar patladı. Gece saatlerinde ise PKK’lı teröristler Rasulayn’dan attıkları füzelerle Ceylanpınar’a saldırdı.

24 YARALI, 2 ŞEHİT

McKenzie’nin ziyaretiyle paralel başlayan terör saldırılarında Cerablus, Bab, Azez, Cinderes, Basuta, Afrin merkez ve Aktarin’de ardı ardına bombalar patladı. Saldırılar sonucu 3’ü ÖSO polis biriminden 24 kişi yaralandı. Aktarin’de İHH gönüllüsü Yusuf el-Omar ile Cinderes’te Nureddin Zengi Tümeni saflarında savaşan Suriyeli bir muhalif şehit oldu. ÖSO medya birim sorumlularından Riyad el-Hatip, 22 Temmuz günü yaşanan terör eylemlerinin eşgüdüm dahilinde ve aynı merkezden yönetilen senkronize saldırılar olduğunu söyledi. Hatip bu ölçekte ve yoğunlukta bir saldırı dalgasıyla 8 yıllık savaş döneminde ilk kez karşılaştıklarını ifade etti.

RASULAYN’A ABD KONVOYU

Gündüz saatlerinde Fırat Kalkanı ve Afrin’de düzenlenen kanlı terör eylemlerinden sonra gece 22.00 sularında PKK işgalindeki Rasulayn bölgesinden sınır ilçesi Ceylanpınar’a roketli saldırı gerçekleştirildi. Yeni Şafak, Rasulayn’dan yapılan saldırı öncesi 6 araçlık ABD konvoyunun bölgeye giriş yaptığı bilgisine ulaştı.

REKLAM

Rasulayn Askeri Meclis Eski Başkanı Fayez Abdo, 6 araçlık ABD askeri konvoyunun akşam saatlerinde Meddas ve Mabruka bölgelerinde kısa süreli devriye faaliyetinde bulunduğunu ve sonrasında ilçe merkezinde ABD’li askerlerin PKK elebaşlarıyla toplantı düzenlediğini anlattı. PKK’lı teröristlerin ABD askeri heyetiyle yaptığı görüşme sonrası ilçe merkezinde hareketliliğin arttığına dikkat çeken Abdo, 6 sivilin yaralandığı terör eylemine dair şu bilgileri verdi:

BOMBALAR DİVAN’DAN ATILDI

“PKK’lılar akşam saatlerinde sınıra yakın noktalarda bazı evlerde keşif çalışması yaptı. İlk olarak kullanılmayan bir kamu binasına roket rampası yerleştirmeye çalışıldı. Sonra karar değiştirdiler ve el-Divan bölgesinde gasp edilen ve sahibi sürgün edilen bir evin damı atış noktası olarak seçildi. Çevreden bazı komşular itiraz ederek ne yapılmaya çalışıldığını anlamak istediklerini söyledi. Evin damı naylon kamuflaj ile kapatılmaya çalışıldı ve itirazlarını sürdüren 3 kişiyi gözaltına aldılar. Çevre PKK’nın sözde asayiş ekipleri tarafından kuşatma altına alındı ve saat 22.00 sıralarında roketler ateşlendi.”

Roket bu eve düştü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den önceki gece atılan ve 6 kişinin yaralanmasına yol açan roketin isabet ettiği ev görüntülendi. Turgut Özal Mahallesi'nde roketin düştüğü Yusuf Atan'a ait tek katlı evin damında delik oluştuğu ve pencerelerdeki camların kırılmış olduğu gözlendi. Evin avlusundaki cam ve beton parçaları ile tepsideki çay bardakları da dikkati çekti. Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi. Olayda yaralanan ev sahibinin kuzeni Ahmet Atan, patlama sesini duyarak sokağa çıktığını belirterek, sesin kuzeninin evinden geldiğini anlayınca olay yerine gittiğini söyledi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Evde kuzeninin yanı sıra misafirlerinin de olduğu anlatan Atan, "Suriye'den atılan roket evin damına isabet etti, o sırada amcaoğlu Yusuf ve misafirleri çay içiyorlardı. Evde eşi ve çocukları, bir de kayınları vardı. Yaralılar için ambulans geldi, onları götürdü. Şanlıurfa'ya sevk etmişler, görüştük. Şükür, durumları iyi" diye konuştu. Ceylanpınar'ın hemen karşısında bulunan Rasulayn ilçesi, Suriye kuzeyinde ABD destekli terör örgütü PKK'nın işgali altında bulunuyor. Son saldırı da Rasulayn bölgesinden yapıldı.

REKLAM

Milli Savunma Bakanlığı, roket atışlarına meşru müdafaa kapsamında ağır silahlarla karşılık verildiğini bildirdi. Yapılan atışlarla birlikte 7 farklı terör noktası imha edildi. Yeni Şafak'a bilgi veren yerel kaynaklar Hay Sinai, Alluk, Naddas, Firesa ve Şeriket Ma'nın imha edilen terör karargâhları olduğu bilgisini verdi. Gece yapılan misillemede 6 teröristin öldüğü, 13 PKK'lının da yaralandığı öğrenildi.