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Dünya PKKlı teröristler Suriyeli Halili top oynarken kaçırdı Acılı baba oğlunun yolunu gözlüyor
ORTADOĞU

PKK'lı teröristler Suriyeli Halil'i top oynarken kaçırdı: Acılı baba oğlunun yolunu gözlüyor

PKK'Lı teröristler tarafından kaçırılarak hayatları karartılan aileler Türkiye ile sınırlı değil. TSK'nın geçen yıl düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da birçok aile, teröristler tarafından kaçırılan çocuklarının hayatından endişe ediyor. Teröristlerin işgali döneminde Tel Abyad'da baskı altında yaşadıklarını anlatan sivillerden Halil Hassan El Hüseyin, 13 yaşındaki oğlu İbrahim Halil'in 2018 yılındaarkadaşları ile top oynadığı sırada teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Halil'den iki yıldır haber yok.
İbrahim Halil'den iki yıldır haber yok.

Tel Abyad'da briket imalatı yapılan bir iş yerinde çalışan 2 çocuk babası Halil Hassan El Hüseyin'in 13 yaşındaki oğlu İbrahim Halil ve beraberindeki bazı arkadaşları, 2018 yılı Ağustos ayında arkadaşları ile top oynadığı sırada yanlarına kamyonetle gelen PKK/YPG’li teröristler tarafından kaçırıldı. Oğlunun teröristler tarafından alıkonulduğu haberini alan Halil Hassan El Hüseyin, tüm girişimlerine rağmen çocuğuna ulaşamadı. El Hüseyin, terör örgütünün işgal ettiği bazı bölgelerdeki kamplarına gitmesine rağmen çocuğuna dair bilgiye ulaşamadığını söyledi. Çocuğunun peşine düştüğü için teröristler tarafından tehdit edildiğini dile getiren Halil Hassan El Hüseyin, 2 yılı aşkın süredir oğlunun hayatından endişe ettiğini kaydetti.

PKK'da çözülme devam ediyor: Evlat nöbetinde bir buluşma daha
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Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan acılı baba Süleyman Aydın, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi. Aydın, 'Terörist Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin' diyerek sitem etti.


"Çocuğunun peşine düşen aileleri tehdit ediyorlar"

Teröristlerin işgal ettiği süreçte Tel Abyad ve diğer bölgelerde 13 yaşındaki oğlundan daha küçük yaştakiler de dahil olmak üzere çok sayıda kız ve erkek çocuğunu kaçırdığını ifade eden Halil Hassan El Hüseyin, "Bu çocuklar nerede, ne oldu kimse bilmiyor. Çünkü terör örgütü çocukları sadece kaçırıp götürüyor ve sonrasında peşine düşen ailelerine tek kelime açıklama yapmıyor. Çocuğunun peşine düşen aileleri de diğer çocuklarını öldürmek veya kendisini cezaevine atmakla tehdit ederek sindiriyordu" dedi.

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. dün parti önüne gelerek evladı için oturma eylemine katılan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne ve oğlunun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.


HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
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HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 1'inci yılında 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin nöbetinin ise devam etmesi belgesele konu oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) evlatları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti.


"Teröristler sadece ailelerinden değil, geleceğinden kopardı"

Mahallede top oynadığı sırada arkadaşları ile kaçırılan çocuğunun Irak’ta terör örgütünün kamplarına götürüldüğü yönünde duyumlar aldığını anlatan gözü yaşlı baba şöyle konuştu: "Bunlar daha küçücük çocuk. Okulda, parkta, sokakta olmaları gereken yaştalar. Ancak, terör örgütü bunları sadece ailelerinden değil, okullarından, çocukluklarından ve geleceklerinden kopardı. Zorla kamplara götürüp silahlandırıyorlar. Birçok çocuğu da ailesini öldürmekle tehdit ederek yanlarında kalmaya mecbur bırakıyorlar. Bizi çocuklarımız, çocuklarımızı da bizimle tehdit ederek çaresiz bırakıyorlar. Bunların yaptığı hiçbir din, anlayış, ahlak ve insanlıkla bağdaşmıyor. Bizim 2 yılı aşkın süredir gözümüzden yaş eksik olmuyor. İbrahim Halil de inanıyorum ki bizim gibi gözyaşı döküyordur. Bu kadar çocuk ve ailelerinin ahı bunların yanına kalmaz. En büyük hayalimiz ve dileğimiz bir an önce terör örgütünün alıkoyduğu çocukları bırakması."


  • Halil Hassan El Hüseyin, terör örgütünün işgalinin Barış Pınarı Harekatı ile sonlanmasının ardından Tel Abyad’da huzurun hakim olduğunu ve geçmişte kaçırılma korkusu ile ailelerinin dışarı çıkmasına izin vermediği çocukların gönül rahatlığıyla sokaklarda oynayabildiğine de dikkat çekerek Türkiye’ye teşekkür etti.

PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için bekliyorlar: Evlat nöbetinde bir yıl geride kaldı
FOTOĞRAF 29
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Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet'in (22), terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrenince 22 Ağustos 2019'da elindeki çekiçle HDP binasına gelerek, kendisine kapatılan kapıyı kırıp, 'Oğlumu istiyorum' diyerek attığı çığlığın üzerinden 1 yıl geçti.
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Akar, verdiği mücadelenin ardından oğlu Mehmet'e 1 gün sonra kavuştu. Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler için de umut oldu. Akar'ın yaktığı meşalenin ardından güç alan aileler HDP'nin kapısına gelerek, 'evladımı istiyorum' diyerek eyleme başladı.
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3 Eylül günü bir aileyle başlayan eylem, şimdilerde 143 ailenin katılımıyla sürdürülüyor.
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HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı.
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Soğanlı Mahallesi'nde 19 Ekim 2019'ta Kader Akar ile hayatını birleştiren Mehmet Akar'ın bu mutlu gününde çok sayıda seveni onu yalnız bırakmadı.
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Akar'ın başlattığı bu eylem, terör örgütü PKK'ya karşı yapılan en etkili sivil eylem olarak biliniyor. Yaptığı katliam ve baskılardan dolayı tepkilerini yeterince dile getiremeyen halk, bölgede oluşan huzur ve güven ortamından da güç alarak terör örgütü PKK'ya karşı ilk kez böylesi bir direniş sergilenmesi uluslararası kamuoyunda da gündeme geldi.
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Eylemin, teröristler arasında moral bozukluğuna neden olmasının yanı sıra örgüte katılımı da önemli bir oranda etkilediği biliniyor.
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlatılan evlat nöbeti, ülke gündeminde yerini korurken, eylemin ilk gününden bu yana birçok kesim desteğini illeti. Evlat nöbetindeki en anlamlı ziyaretlerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 31 Aralık 2019 günü Diyarbakır'a gelerek, ailelerle bir araya gelmesi oldu.
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HDP binası önünde kurulan çadıra sürpriz ziyaret yapan Emine Erdoğan, kayıp çocukları için oturma eylemindeki anneleri dinleyerek, evlatlarına kavuşmaları için temennide bulundu.
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3 Eylül'den bu yana devam eden oturma eylemindeki aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, sanatçılar Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen ile Yavuz Bingöl, bölgedeki kanaat önderleri, aşiret liderleri, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere binlerce kişi ziyaret etti.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan ve Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra ailelerine kavuştu.
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Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
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Hacire Akar'ın başlattığı eylemi değerlendiren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetindeki aileler, kararlılık mesajı verdi.
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4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, Hacire anne bu eylemi başlattı. Hacire anneden sonra 3 Eylül 2019'da biz eylemimizi başlattık. Buradan Hacire anneye çok teşekkür ediyoruz bu eylemi başlattığı için.
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Biz de ondan cesaret alarak bu eyleme karar verdik. Allah razı olsun devletimiz de yanımızda oldu, bu zulmü kabul etmedikleri için burada can güvenliğimizi sağladılar. Önce biz de cesaret edemiyorduk. Bir yıldır halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz dedi.
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Lise öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelerek oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç ise şunları söyledi:
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Hacire anne başlattı bu eylemi. Ben ondan cesaret alarak buraya geldim. Ben Van'dan geldim, Van'da çocuğu giden aileler var ama ben cesaret aldım Hacire anadan ve buraya geldim. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle ben yavrumu onların elinden alacağım.
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O kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Yeter artık, nice Baran'lar dağdadır, nice benim gibi anneler gözü yaşlıdır, babalar gözü yaşlıdır. Bizim yavrularımızı versinler, biz onlardan başka bir şey istemiyoruz. '
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Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eşi Şevket Altıntaş ile birlikte evlat nöbetinde olan Songül Altıntaş, Hacire Akar'ın başlattığı eylemin ardından buraya geldiklerini söyledi.
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. Altıntaş, Hacire anne burada ilk eylemi başlattı HDP önünde. Televizyonda gördük ve biz de kalkıp geldik. Çünkü o oğlunu almıştı, aldığı için geldik biz. Yoksa sıradan bir eylem olsaydı gelmezdik. Oğlum vatani görevine giderken PKK yol kesip kaçırdı. 5 yıl oldu oğlumuzun sesine, yüzüne hasretiz.
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Yeter artık bu çocuğumu bırakın. Dayanamıyorum. 5 yıldır yüreğimde ateş düştü ve alev topu gibi artıyor, azalmıyor. Sakın demesinler unutur, unutma olur mu, benim fidan gibi oğlumu almışlar. Her gün bana zindandır, her gün bana ölüm gibidir diye konuştu.
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5 Mayıs 2019'da oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını belirterek eşi Hediye Begdaş ile oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, Bizim bu davamız Hacire anayla başladı.
Title
Televizyonda gördüm Hacire anayı, cesaret aldık ondan, helal olsun dedim. Allah ondan razı olsun, sebep oldu çocukların gelmesine, 15 çocuk gelip ailesine kavuştu. Bu bir yıl içerisinde çok şey yaşadık, üzüntü de oldu, sevinç de oldu. Sevincimiz, 15 çocuk teslim olup ailesine kavuştu.
Title
Sanki bizim çocuklarımız gelmiş gibi oldu. Diyarbakır halkına sesleniyorum; gelsinler bu çocukları kurtaralım. Ben biliyorum öyle ana babalar var ki evde ağlıyorlar, buraya gelemiyorlar. Ama evinde ağlıyorlar, bu acıyı hissediyorlar.
Title
Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Evlat acısı kadar kötü bir şey yoktur. Bize ne bayram var ne seyran ne de düğün var. Yeni elbise bile giyemiyoruz. Çünkü ciğerimiz yanmış, ciğerparemizi almışlar dedi.
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat Çiftçi için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi'nin büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi de (21) terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak öldürüldü.
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Necibe Çiftçi, Hacire Akar'ın eyleminden etkilendiğini belirterek, Ben Şemdinli'de oturuyordum televizyonun önünde, Hacire anneyi gördüm. HDP binasının önünde çırpınıyor, bağırıyor, ağlıyordu. Dedim; bu kadın neden böyle yapıyor acaba. İzlemeye devam ettim televizyonu, dediler ki; evlatlarını dağa kaçırmışlar, buraya toplanmışlar evlatları için, Hacire anne de bunu evladı için yapıyor.
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Bütün anneler televizyonda görmüşler, onlar da gelmişler buraya. Ben de onları gördüm dedim benim de iki evladım gitmiş. Bir evladımı dağa kaçırdılar, bir evladımı da şehit ettiler. Ben de kalkıp ölümü göze alacağım gidip HDP binasının önünde oturacağım. Biz bu gücü Hacire anneden aldık, HDP binasının önüne geldik ve evlatlarımızı istiyoruz dedi.
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PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için bekliyorlar: Evlat nöbetinde bir yıl geride kaldı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlunun geri getirilmesi için HDP binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Hacire Ana'dan güç alan ve aynı kaderi paylaşan aileler, 'evladımı istiyorum' diyerek eyleme başlamıştı. 3 Eylül günü bir aileyle başlayan eylem, şimdilerde 143 ailenin katılımıyla devam ediyor. Örgüt tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için başlatılan eylemde bir yıl geride kaldı. Aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdürüyor.


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