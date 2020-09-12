PKK'lı teröristler Suriyeli Halil'i top oynarken kaçırdı: Acılı baba oğlunun yolunu gözlüyor

Tel Abyad'da briket imalatı yapılan bir iş yerinde çalışan 2 çocuk babası Halil Hassan El Hüseyin'in 13 yaşındaki oğlu İbrahim Halil ve beraberindeki bazı arkadaşları, 2018 yılı Ağustos ayında arkadaşları ile top oynadığı sırada yanlarına kamyonetle gelen PKK/YPG’li teröristler tarafından kaçırıldı. Oğlunun teröristler tarafından alıkonulduğu haberini alan Halil Hassan El Hüseyin, tüm girişimlerine rağmen çocuğuna ulaşamadı. El Hüseyin, terör örgütünün işgal ettiği bazı bölgelerdeki kamplarına gitmesine rağmen çocuğuna dair bilgiye ulaşamadığını söyledi. Çocuğunun peşine düştüğü için teröristler tarafından tehdit edildiğini dile getiren Halil Hassan El Hüseyin, 2 yılı aşkın süredir oğlunun hayatından endişe ettiğini kaydetti.

GÜNDEM PKK'da çözülme devam ediyor: Evlat nöbetinde bir buluşma daha

OYNAT 01:18 "Terörist Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin" Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan acılı baba Süleyman Aydın, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi. Aydın, 'Terörist Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin' diyerek sitem etti. BiP'te paylaş

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"Çocuğunun peşine düşen aileleri tehdit ediyorlar"

Teröristlerin işgal ettiği süreçte Tel Abyad ve diğer bölgelerde 13 yaşındaki oğlundan daha küçük yaştakiler de dahil olmak üzere çok sayıda kız ve erkek çocuğunu kaçırdığını ifade eden Halil Hassan El Hüseyin, "Bu çocuklar nerede, ne oldu kimse bilmiyor. Çünkü terör örgütü çocukları sadece kaçırıp götürüyor ve sonrasında peşine düşen ailelerine tek kelime açıklama yapmıyor. Çocuğunun peşine düşen aileleri de diğer çocuklarını öldürmek veya kendisini cezaevine atmakla tehdit ederek sindiriyordu" dedi.

OYNAT 00:57 HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme noktasına getirdi: Bir aile daha evladına kavuştu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. dün parti önüne gelerek evladı için oturma eylemine katılan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne ve oğlunun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:53 HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 1'inci yılında 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin nöbetinin ise devam etmesi belgesele konu oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) evlatları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti. BiP'te paylaş

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"Teröristler sadece ailelerinden değil, geleceğinden kopardı"

Mahallede top oynadığı sırada arkadaşları ile kaçırılan çocuğunun Irak’ta terör örgütünün kamplarına götürüldüğü yönünde duyumlar aldığını anlatan gözü yaşlı baba şöyle konuştu: "Bunlar daha küçücük çocuk. Okulda, parkta, sokakta olmaları gereken yaştalar. Ancak, terör örgütü bunları sadece ailelerinden değil, okullarından, çocukluklarından ve geleceklerinden kopardı. Zorla kamplara götürüp silahlandırıyorlar. Birçok çocuğu da ailesini öldürmekle tehdit ederek yanlarında kalmaya mecbur bırakıyorlar. Bizi çocuklarımız, çocuklarımızı da bizimle tehdit ederek çaresiz bırakıyorlar. Bunların yaptığı hiçbir din, anlayış, ahlak ve insanlıkla bağdaşmıyor. Bizim 2 yılı aşkın süredir gözümüzden yaş eksik olmuyor. İbrahim Halil de inanıyorum ki bizim gibi gözyaşı döküyordur. Bu kadar çocuk ve ailelerinin ahı bunların yanına kalmaz. En büyük hayalimiz ve dileğimiz bir an önce terör örgütünün alıkoyduğu çocukları bırakması."

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Halil Hassan El Hüseyin, terör örgütünün işgalinin Barış Pınarı Harekatı ile sonlanmasının ardından Tel Abyad’da huzurun hakim olduğunu ve geçmişte kaçırılma korkusu ile ailelerinin dışarı çıkmasına izin vermediği çocukların gönül rahatlığıyla sokaklarda oynayabildiğine de dikkat çekerek Türkiye’ye teşekkür etti.