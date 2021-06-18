Dünya PKKya katılım dibi görünce terör örgütü yabancı ülke vatandaşlarına çağrı yapmaya başladı
ASYA

PKK'ya katılım dibi görünce terör örgütü yabancı ülke vatandaşlarına çağrı yapmaya başladı

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğü operasyonlar örgütte derin çatlak ve paniğe neden oldu. Terör örgütüne katılımın tarihin en düşük seviyelerine inmesi sonrası PKK/YPG, sosyal medya üzerinden yabancı ülke vatandaşlarına 'terör örgütüne katılım çağrısı' yapmaya başladı.

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PKKya katılım dibi görünce terör örgütü yabancı ülke vatandaşlarına çağrı yapmaya başladı
PKK'ya düzenlenen operasyonlar sayesinde, yurt içindeki terörist sayısı tarihte ilk kez 250'nin altına indi.

Türkiye, terör örgütü PKK ile verdiği mücadelede büyük başarı elde etti. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarla örgütün belini kıran güvenlik güçleri, örgüte katılımın da önüne geçti. PKK’ya katılım örgütün eyleme başladığı 1984 yılının da gerisinde kaldı. 2020’de terör örgütüne sadece 52 kişi katıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sayesinde, yurt içindeki terörist sayısı da tarihte ilk kez 250'nin altına indi.

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PKK’nın canlı kalkan oyunu

Örgüte katılımın azalması üzerine YPG/PKK, Twitter üzerinden 'terör örgütüne katılım çağrısı' yaptı.

Birçok devlet yetkilisinin tweetlerine erişim engeli getiren ve hesaplarını askıya alan sosyal medya platformları, terör örgütüne katılım çağrısına herhangi bir engellemede bulunmadı.

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PKK’ya katılım 1984’ün altında: Sadece 52 kişi
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