PKK'ya katılım dibi görünce terör örgütü yabancı ülke vatandaşlarına çağrı yapmaya başladı

Türkiye, terör örgütü PKK ile verdiği mücadelede büyük başarı elde etti. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarla örgütün belini kıran güvenlik güçleri, örgüte katılımın da önüne geçti. PKK’ya katılım örgütün eyleme başladığı 1984 yılının da gerisinde kaldı. 2020’de terör örgütüne sadece 52 kişi katıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sayesinde, yurt içindeki terörist sayısı da tarihte ilk kez 250'nin altına indi.

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Örgüte katılımın azalması üzerine YPG/PKK, Twitter üzerinden 'terör örgütüne katılım çağrısı' yaptı.

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Birçok devlet yetkilisinin tweetlerine erişim engeli getiren ve hesaplarını askıya alan sosyal medya platformları, terör örgütüne katılım çağrısına herhangi bir engellemede bulunmadı.

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