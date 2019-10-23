Dünya Plastik atıklarla dünyayı en çok kirletenler listesinde Coca-Cola ikinci kez ilk sırada
AMERİKA

Plastik atıklarla dünyayı en çok kirletenler listesinde Coca-Cola ikinci kez ilk sırada

Greenpeace 51 ülkede 484 temizlik çalışmasında toplanan 476 bin 423 parça plastik atığın sonucunu açıkladı. Dünyanın en büyük içecek şirketi Coca-Cola, en büyük plastik kirleticiler arasında ikinci kez ilk sırada yer aldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Greenpeace'in raporunda, dünyanın en büyük içecek üreticisi Coca-Cola, 37 ülkede 11 bin 732 plastik atıkla en büyük plastik kirleticiler arasında ilk sırada gösterildi.

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, "Plastikten Kurtulun" kampanyası kapsamında 51 ülkede 484 temizlik çalışmasında toplanan 476 bin 423 parça plastik atığın sonucunu açıkladı.

Coca-Cola ilk sırada

  • Çevreyi kirleten bir Coca-Cola içecek kutusu
  • Greenpeace raporunda, dünyanın farklı köşelerinden elde edilen örneklerle en çok plastik kirliliğine yol açan şirketlerin tespit edildiği belirtilerek, 200’den fazla ülke ve bölgede sunduğu 500’den fazla marka ile dünyanın en büyük içecek üreticisi olan Coca-Cola, 11 bin 732 plastik atıkla en büyük plastik kirleticiler arasında ilk sırada gösterildi.

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Taahhütlerine uymuyorlar

Coca-Cola’yı, PepsiCo ve Nestle takip etti. Plastik kirliliğinde ilk 10'da yer alan diğer uluslararası şirketler ise Mondelez International, Unilever, Mars, PG, Colgate-Palmolive, Phillip Morris ve Perfetti Van Melle oldu. Raporda, birçok şirketin ürünlerini daha sürdürülebilir hale getireceklerini taahhüt ettikleri ancak bu şirketlerin iş modellerini büyük ölçüde değiştirmeyerek doğayı söz konusu plastik kirlilikle baş başa bıraktığı iddia edildi.

Asya'daki kirliliğin sebebi Avrupa ve ABD

Dünyada Çin, Filipinler, Endonezya, Sri Lanka, Filipinler ve Vietnam'da okyanuslara en fazla plastiğin atıldığına işaret edilen raporda, "Asya'daki bu plastik kirliliğinin asıl itici güçleri aslında Avrupa ve ABD merkezli uluslararası şirketlerdir." denildi.

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