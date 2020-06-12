Polis yine nefessiz bırakıyordu: Şiddetin adresi bu kez Brüksel

Belçika'da İngilizce yayın yapan Brussels Times'a göre, olay pazar günü "Siyahi Hayatlar Değerlidir" protestosu esnasında gerçekleşti. Gazeteye ulaşan fotoğraflar, bir polisin bir gencin boynuna diz çöktüğünü, diğer bir polisin ise gencin sırtına yüklenerek ellerini tuttuğunu gösterdi.

FOTOĞRAF 7 ABD'nin Michigan eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ülke geneline yayılıyor. Michigan eyaletinde başlayan gösterilere Trump'ın destek vermesinin ardından göstericiler Michigan, Oklahoma, Ohio, Kuzey Carolina, Florida, Idaho, Minnesota, Utah, Kalifornia, Virginia, New Hampshire, New Jersey ve Kentucky'de sokaklara döküldü. Ohio ve Utah eyaletlerinde Cumhuriyetçi valilerinin aldığı koronavirüs önlemleri de maskeler ve silahlarla protesto edildi. Göstericiler, Eyaletleri yeniden açın ve Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin yazılı pankartlarla alınan kararları protesto etti. Silahlarla sokaklara çıktılar: ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı ABD'nin Michigan eyaletinde karantinaya karşı başlayan gösteriler, Demokratların yönettiği Minnesota, Virginia, Kaliforniya ve Kentucky'ye sıçradı. "Evde kal" çağrılarına tepki gösteren Trump destekçisi protestocular, yeniden işlerine dönmek istediğini belirterek silahları ve maskeleri ile sokaklara çıktı. Göstericilerin kullandığı ağır silahlar dikkat çekti.



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DÜNYA Belçika’da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı

"Genç acıdan bağırıyordu"

Tanıklar ise gencin alıkonulmaya karşı koymadığını, polisin aynı Floyd'un ölümüne yol açan pozisyonu genç çocuğa uyguladığını ifade etti. Fotoğrafı çeken Igor Pliner da polisin gencin boynu üzerinde yaklaşık 5 dakika boyunca diz çöktüğünü, gencin acıdan bağırdığını aktardı.

Polis sözcüsü skandal hareketi savundu

Polisin davranışının sorulması üzerine ise Brüksel polisi sözcüsü, "Duruma göre farklı tekniklere başvurulabilinir. Neyin kabul edilebilir davranış olduğunu belirlemek için çok fazla husus göz önünde bulundurulmalı." açıklamasında bulundu.

OYNAT 00:00 ABD'de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi, Hollanda’da protesto edildi ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd eylemleri ülke sınırlarını aşarak, Avrupa'ya sıçradı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Floyd cinayetini ve artan polis şiddetini protesto etti. Protestocular, Avrupa'da artan ırkçılığa ve polis şiddetine de dikkat çekti. Eylemciler, ''Siyahi insanları öldürmeyi bırakın'', ''Siyahi insanların hayatları da önemli'', ''Sessizlikte bir şiddettir'' yazılı pankartlar taşıdı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Protestolar kontrolden çıktı: ABD yangın yeri! ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un Pazartesi günü Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken ölmesinin ardından düzenlenen protesto gösterileri yayılıyor. En az 30 kentte düzenlenen gösteriler şiddet görüntülerine sahne oldu. Araçlar ve binalar kundaklanırken, polis zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Protesto gösterilerinin düzenlendiği kentler arasında Minneapolis, Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, Washington, Philadelphia ve Indianapolis; gece sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler arasında ise Philadelphia, Miami, Portland, Louisville ve San Francisco da var. BiP'te paylaş

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Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Belçika'da da gösteriler düzenlenmişti. Başkent Brüksel'de 10 binden fazla kişinin katıldığı ve olaysız geçen gösterinin dağılmasının ardından, kentin bazı bölgelerinde toplanan protestocular ile polis arasında gerginlik yaşanmıştı.

OYNAT 00:59 ABD'de binlerce kişi polis şiddetini protesto etti ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahi vatandaşın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için toplandı. Bazı protestocular, videoda açık şekilde görülen Floyd'un olay anında söylediklerine atıfta bulunarak 'Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum' diye bağırdı. Kimi protestocular ise ?Adalet yok, barış yok?, ?Siyahilerin de hayatları önemlidir? ve ?Bizi linç etmeyi bırakın? pankartları taşıdı. Öfkeli kalabalık sloganlar atarak ABD?deki polis şiddetini protesto etti.

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