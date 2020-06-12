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Dünya Polis yine nefessiz bırakıyordu Şiddetin adresi bu kez Brüksel
AVRUPA

Polis yine nefessiz bırakıyordu: Şiddetin adresi bu kez Brüksel

Belçika'da, siyahi Amerikalı George Floyd'un gözaltında ölmesinin protesto edildiği gösteriler sırasında, polisin bir gencin boynunun üzerine diz çöktüğü görüntüler infial yarattı. Görgü tanıkları, polisin, 5 dakika boyunca boğazına bastığını gencin acı içinde çığlık attığını iddia etti.

Haber Merkezi Diğer
Polis dakikalarca gencin boynuna bastı.
Polis dakikalarca gencin boynuna bastı.

Belçika'da İngilizce yayın yapan Brussels Times'a göre, olay pazar günü "Siyahi Hayatlar Değerlidir" protestosu esnasında gerçekleşti. Gazeteye ulaşan fotoğraflar, bir polisin bir gencin boynuna diz çöktüğünü, diğer bir polisin ise gencin sırtına yüklenerek ellerini tuttuğunu gösterdi.

Silahlarla sokaklara çıktılar: ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı
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Silahlarla sokaklara çıktılar: ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı
ABD'nin Michigan eyaletinde karantinaya karşı başlayan gösteriler, Demokratların yönettiği Minnesota, Virginia, Kaliforniya ve Kentucky'ye sıçradı. "Evde kal" çağrılarına tepki gösteren Trump destekçisi protestocular, yeniden işlerine dönmek istediğini belirterek silahları ve maskeleri ile sokaklara çıktı. Göstericilerin kullandığı ağır silahlar dikkat çekti.

Belçika’da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı
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Belçika’da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı

"Genç acıdan bağırıyordu"

Tanıklar ise gencin alıkonulmaya karşı koymadığını, polisin aynı Floyd'un ölümüne yol açan pozisyonu genç çocuğa uyguladığını ifade etti. Fotoğrafı çeken Igor Pliner da polisin gencin boynu üzerinde yaklaşık 5 dakika boyunca diz çöktüğünü, gencin acıdan bağırdığını aktardı.

Polis sözcüsü skandal hareketi savundu

Polisin davranışının sorulması üzerine ise Brüksel polisi sözcüsü, "Duruma göre farklı tekniklere başvurulabilinir. Neyin kabul edilebilir davranış olduğunu belirlemek için çok fazla husus göz önünde bulundurulmalı." açıklamasında bulundu.

ABD'de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi, Hollanda’da protesto edildi
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ABD'de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi, Hollanda’da protesto edildi
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd eylemleri ülke sınırlarını aşarak, Avrupa'ya sıçradı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Floyd cinayetini ve artan polis şiddetini protesto etti. Protestocular, Avrupa'da artan ırkçılığa ve polis şiddetine de dikkat çekti. Eylemciler, ''Siyahi insanları öldürmeyi bırakın'', ''Siyahi insanların hayatları da önemli'', ''Sessizlikte bir şiddettir'' yazılı pankartlar taşıdı.
Protestolar kontrolden çıktı: ABD yangın yeri!
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Protestolar kontrolden çıktı: ABD yangın yeri!
ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un Pazartesi günü Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken ölmesinin ardından düzenlenen protesto gösterileri yayılıyor. En az 30 kentte düzenlenen gösteriler şiddet görüntülerine sahne oldu. Araçlar ve binalar kundaklanırken, polis zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Protesto gösterilerinin düzenlendiği kentler arasında Minneapolis, Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, Washington, Philadelphia ve Indianapolis; gece sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler arasında ise Philadelphia, Miami, Portland, Louisville ve San Francisco da var.
  • Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Belçika'da da gösteriler düzenlenmişti. Başkent Brüksel'de 10 binden fazla kişinin katıldığı ve olaysız geçen gösterinin dağılmasının ardından, kentin bazı bölgelerinde toplanan protestocular ile polis arasında gerginlik yaşanmıştı.

ABD'de binlerce kişi polis şiddetini protesto etti
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ABD'de binlerce kişi polis şiddetini protesto etti
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahi vatandaşın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için toplandı. Bazı protestocular, videoda açık şekilde görülen Floyd'un olay anında söylediklerine atıfta bulunarak 'Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum' diye bağırdı. Kimi protestocular ise ?Adalet yok, barış yok?, ?Siyahilerin de hayatları önemlidir? ve ?Bizi linç etmeyi bırakın? pankartları taşıdı. Öfkeli kalabalık sloganlar atarak ABD?deki polis şiddetini protesto etti.

George Floyd protestolarına Bulgaristan da katıldı
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George Floyd protestolarına Bulgaristan da katıldı

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