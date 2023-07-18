Polonya Almanya’yı Avrupa Adalet Divanı’na şikâyet edecek

katıldığı bir programda vatandaşların sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, vatandaştan gelen 3 bin avroluk tek seferlik ödeme önerisi için Başbakan Scholz, ''Milyonlarca emekli için çarpı 3 bin avro hesaplayın ve yavaşça oturun. En iyisi hesaplamadan önce oturun.'' diyerek vatandaşıyla alaycı konuşarak bunun mümkün olamayacağını ifade etti.