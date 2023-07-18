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Dünya

Polonya Almanya’yı Avrupa Adalet Divanı’na şikâyet edecek

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Almanya’yı, Polonya’ya gönderdiği 35 bin ton çöpü temizlemekten kaçındığı için Avrupa Birliği Adalet Divanı’na şikâyet edeceklerini söyledi.

13:13 . 18/07/2023 Salı
IHA
Arşiv

Arşiv

Polonya
Almanya’yı temizlemediği çöpler üzerine Avrupa Birliği Adalet Divanı’na şikayet ediyor.
Polonya İklim ve Çevre Bakanı
Anna Moskwa
, bir radyoda konuk olduğu bir programda Almanya’yı Polonya’ya gönderdiği 35 bin ton çöpü temizlemeyi reddettiği için Avrupa Birliği Adalet Divanı’na şikâyet edeceklerini söyledi.

Almanya’nın Polonya’nın 7 farklı bölgesine gönderdiği 35 bin ton çöpü temizlemekten kaçındığını ifade eden Moskwa, konuyu bu hafta Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı’na taşıyacaklarını ifade etti.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Yardımcısı
Jacek Ozdoba
, geçtiğimiz Mayıs ayında Almanya hakkında rapor hazırlayacaklarını duyurmuştu. Polonya İklim ve Çevre Bakanlığı da dün sera gazı emisyonunda üst sınırı belirleyen AB Emisyon Ticaret Sistemi ile karbon salan benzinli ve dizel içten yanmalı motorlara sahip araçların satışının 2035 yılı itibarıyla AB ülkelerinde yasaklayan düzenlemeyi Avrupa Birliği Adalet Divanı’na götürdüğünü duyurmuştu.

#Polonya
#Anna Moskwa
#Jacek Ozdoba
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