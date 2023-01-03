Dünya Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Çok ciddi suçlar için idam cezasına izin verilmeli
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki: Çok ciddi suçlar için idam cezasına izin verilmeli

Sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği düzenleyen Polonya Başbakanı Morawiecki, idam cezası ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Bunun genel olarak, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi suçlar için idam cezasına izin verilmeli." cevabını verdi.

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Haber Merkezi AA
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki: Çok ciddi suçlar için idam cezasına izin verilmeli
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkede idam cezasının geri getirilmesini desteklediğini söyledi.

Facebook hesabından soru-cevap etkinliği düzenleyen Morawiecki, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Morawiecki, idam cezası konusunda kilisenin öğretisine katılmadığını belirterek "Bunun genel olarak, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi suçlar için idam cezasına izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Polonya'da idam cezası 1998'de kaldırıldı. En son idam edilen kişi, bir kadına tecavüz edip öldürmekten ve kadının iki kızını öldürmeye teşebbüsten Nisan 1988'de asılan, Andrzej Czabanski'ydi.

Polonya'daki çoğu siyasi parti, ölüm cezasının yeniden getirilmesine karşı çıkıyor ancak iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin bazı üyeleri, idam cezasının geri getirilmesini destekliyor.

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