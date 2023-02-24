Polonya Başbakanı Morawiecki Kiev'de temaslarda bulundu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Sanchez, 21 Nisan 2022'den sonra ikinci kez Kiev'e giderken, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve Rusya'nın saldırılarından zarar gören bazı kentleri ziyaret edecek.