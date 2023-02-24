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Dünya

Polonya Başbakanı Morawiecki Kiev'de temaslarda bulundu

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna ile Rusya arasında 2022'nin Şubat ayında başlayan savaşın birinci yılında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulundu. Morawiecki yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile görüştüğünü aktararak, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla adımlar atmaya devam edileceğini açıkladı.

14:45 . 24/02/2023 Cuma
AA
Polonya Başbakanı Kiev'de temaslarda bulundu.

Polonya Başbakanı Kiev'de temaslarda bulundu.

Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü ifade ederek Polonya'nın, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Başbakan Morawiecki, Zelenskiy ile Kiev'de bir hastanede yaralı Ukraynalı askerlere yaptığı ziyarette ise "Rusya'nın Ukrayna'ya vahşi saldırısının yıl dönümünde, Ukrayna'nın savunulmasına desteğin devam ettiğinin açık bir sinyalini vermek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.


#Mateusz Morawiecki
#Polonya
#Volodimir Zelenskiy
#Ukrayna
1 saat önce
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Polonya Başbakanı Morawiecki Kiev'de temaslarda bulundu
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