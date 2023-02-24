Polonya Başbakanı Morawiecki Kiev'de temaslarda bulundu

Polonya Başbakanı Kiev'de temaslarda bulundu.
Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü ifade ederek Polonya'nın, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.
Başbakan Morawiecki, Zelenskiy ile Kiev'de bir hastanede yaralı Ukraynalı askerlere yaptığı ziyarette ise "Rusya'nın Ukrayna'ya vahşi saldırısının yıl dönümünde, Ukrayna'nın savunulmasına desteğin devam ettiğinin açık bir sinyalini vermek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.