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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Şu an ülkemize yönelik bir tehlike yok

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı ardından Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde meydana gelen patlamayla ilgili konuştu. Duda, "Polonya'ya yönelik şu anda açık ve doğrudan bilinen bir tehlike yok" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Şu an ülkemize yönelik bir tehlike yok
​Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı 3 saatin ardından sona erdi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Duda, Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyünde dün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin alınan önlemler konusunda siyasi parti temsilcilerine bilgi verdiklerini söyledi.

  • Halk güvenliğinin bugün kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Duda, trajik olayın bir benzerinin daha önce hiç yaşanmadığını ve ellerinde böyle bir olayın tekrarlanma ihtimaline ilişkin herhangi bir belirtinin de bulunmadığını açıkladı.

Polonya semalarında artan hava trafiğinden endişe duyulmamasını ve her şeyin verilen talimatlara uygun olarak gerçekleştiğini de sözlerine ekleyen Duda, "Şu anda Polonya Cumhuriyeti'ne ve Polonyalılara yönelik açık ve doğrudan bilinen bir tehlike yok" dedi.

"NATO'nun 4. maddesine şimdilik gerek yok"

Yaşananlara ilişkin Polonya parlamentosunda konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise, hükümet olarak müttefik ülkelerin yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Toplanan delillerin müttefikler tarafından da incelenip onaylandığını söyleyen Başbakan Morawiecki, "Şu ana kadar toplamış olduğumuz delillerin çoğu belki de NATO'nun 4. maddesinin şimdilik devreye sokulmasını gerektirmeyecek. Bu araç halen bizim elimizde" şeklinde konuştu.

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