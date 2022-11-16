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AVRUPA

Rusya: Polonya'ya isabet eden füzeyle ilgili soruşturmanın tarafsız olacağına eminiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi hususunda soruşturmanın tarafsız yürütüleceği beklentisini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Polonyaya isabet eden füzeyle ilgili soruşturmanın tarafsız olacağına eminiz
Polonya'ya isabet eden füze.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım'da Polonya topraklarında 2 kişinin hayatını kaybettiği bu olaya, Rusya'nın karışmadığına dair Rusya Savunma Bakanlığının açıklama yaptığı hatırlatıldı.

Buna rağmen bazı NATO üyesi ülkelerin ve medyanın Rusya'nın suçlu olabileceğine yönelik aşırı tepkiler verdiği kaydedilen açıklamada, Kiev yönetiminin de Rusya'yı suçlamak için her fırsatı değerlendirdiği ifade edildi.

  • İlk belirlemelere göre, olayla ilgili verilerin Ukrayna'yı işaret ettiği belirtilen açıklamada, "Tarafsız bir soruşturmanın yürütüleceğine ve bu provokasyonu ortaya çıkaracak sonuçların yayımlanacağına eminiz." ifadeleri kullanıldı.

Polonya'da ne oldu?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." ifadesi kullanılmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söylemişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rusya saldırılarına karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bu füzelerden biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." ifadelerini kullanmıştı.

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