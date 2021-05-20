Dünya Polonya Devlet Başkanı Duda Türkiyeye geliyor Bayraktar TB2 için imzalar atılabilir
AVRUPA

Polonya Devlet Başkanı Duda Türkiye'ye geliyor: Bayraktar TB2 için imzalar atılabilir

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, önümüzdeki hafta başında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Polonya medyası, Polonya'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için gerekli imzaların bu ziyarette atılabileceğini yazdı. Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşarak "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düşmüştü.

Haber Merkezi İHA
Polonya Devlet Başkanı Duda Türkiyeye geliyor: Bayraktar TB2 için imzalar atılabilir
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, 24-25 Mayıs tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Duda’nın 23 Mayıs akşamı başkent Ankara’ya gelmesi, 24 Mayıs Pazartesi günü ise temaslarına başlaması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

İlk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Duda, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. İkilinin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duda onuruna akşam yemeği verecek.

POLONYA'DAN ÜST DÜZEY ZİYARET

Çok sayıda Polonyalı bakan ve üst düzey yöneticinin eşlik edeceği Duda’nın Türkiye ziyaretinde bölgesel ve ikili güvenlik ilişkileri ele alınacak. Savunmadan turizme pek çok konunun görüşüleceği ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret ve turizm mutabakatı imzalanacak.

BAYRAKTAR TB2 İÇİN ANLAŞMA İMZALANABİLİR

Polonya medyasında ziyarete ilişkin yer alan haberlerde, Duda'nın ziyareti esnasında Bayraktar TB2 alımı için imzaların atılmasının son derece olası olduğu belirtildi.

POLONYALI BAKANDAN TÜRK SİHA'SI PAYLAŞIMI

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sosyal medya hesabından paylaştığı Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafına "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düşmüştü.

SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı
DÜNYA
SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı

Türk SİHA'ları Rusya'yı rahatsız etti: Ukrayna'ya satılırsa ilişkilerimizi gözden geçiririz
EKONOMİ
Türk SİHA'ları Rusya'yı rahatsız etti: Ukrayna'ya satılırsa ilişkilerimizi gözden geçiririz

Abone Ol Google News
PKK annelerin içini yaktı

PKK annelerin içini yaktı

'6 yıl önce kızımı kaçırdılar sonra da eşimi öldürdüler'
Yandım ağabeyhiçbir şey ateşi kesmiyor

Yandım ağabey
hiçbir şey ateşi kesmiyor

Dört yaşındaki Mehmet babasının peşinden ölüme gitti.
Üzerine sıcak su dökülen minik Beril sağlık görevlisine böyle sarıldı

11 milyon TL'lik<br>acil yardım desteği

11 milyon TL'lik
acil yardım desteği

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​Türkiye Biontech aşısı için Pfizer ile anlaştı

Aselsan'dan dev anlaşma

Aselsan'dan dev anlaşma

Sözleşme kapsamında 300 milyon lira gelir elde edecek.

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi.

​BM'den İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.