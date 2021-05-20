Polonya Devlet Başkanı Duda Türkiye'ye geliyor: Bayraktar TB2 için imzalar atılabilir

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, 24-25 Mayıs tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Duda’nın 23 Mayıs akşamı başkent Ankara’ya gelmesi, 24 Mayıs Pazartesi günü ise temaslarına başlaması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

İlk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Duda, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. İkilinin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duda onuruna akşam yemeği verecek.

POLONYA'DAN ÜST DÜZEY ZİYARET

Çok sayıda Polonyalı bakan ve üst düzey yöneticinin eşlik edeceği Duda’nın Türkiye ziyaretinde bölgesel ve ikili güvenlik ilişkileri ele alınacak. Savunmadan turizme pek çok konunun görüşüleceği ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret ve turizm mutabakatı imzalanacak.

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BAYRAKTAR TB2 İÇİN ANLAŞMA İMZALANABİLİR

Polonya medyasında ziyarete ilişkin yer alan haberlerde, Duda'nın ziyareti esnasında Bayraktar TB2 alımı için imzaların atılmasının son derece olası olduğu belirtildi.

POLONYALI BAKANDAN TÜRK SİHA'SI PAYLAŞIMI

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sosyal medya hesabından paylaştığı Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafına "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düşmüştü.

Już wkrótce dobre informacje… stay tuned! pic.twitter.com/UxQT0RtRjf — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 19, 2021

DÜNYA SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı