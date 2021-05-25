Dünya Polonya Savunma Bakan paylaştı Bayraktar TB2 ile silahlı kuvvetlerimiz yeni yetenekler kazanacak
AVRUPA

Polonya Savunma Bakan paylaştı: Bayraktar TB2 ile silahlı kuvvetlerimiz yeni yetenekler kazanacak

Türkiye ve Polonya arasında dün 24 adet SİHA anlaşmasının imzaları atıldı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ortak basın toplantısı düzenledi. Anlaşmanın ardından Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabından Bayraktar TB2'nin görselini paylaşarak şu notu düştü: "Güvenliğimiz için önemli bir gün! 24 savaş uçağı tedariki için bir sözleşme imzaladım #Bayraktar TB2. Polonya Silahlı Kuvvetleri tamamen yeni yetenekler kazanıyor."

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonya Savunma Bakan paylaştı: Bayraktar TB2 ile silahlı kuvvetlerimiz yeni yetenekler kazanacak
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, dün 24 adet SİHA alımını anlaşmasını imzalamak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Duda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir." dedi.

İki ülke lideri, ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 10 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ülkesine İHA ihraç edecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ülkesine İHA ihraç edecek

Twitter hesabından paylaştı

Anlaşmanın ardından Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabından Bayraktar TB2'nin görselini paylaşarak şu notu düştü: "Güvenliğimiz için önemli bir gün! 24 savaş uçağı tedariki için bir sözleşme imzaladım #Bayraktar TB2. İnsansız hava araçları, Polonya Ordusu'nun modernizasyonunun en önemli unsurlarından biridir. Polonya Silahlı Kuvvetleri tamamen yeni yetenekler kazanıyor!"

Türk SİHA'lar çok yakında Avrupa semalarında: Polonya 24 adet alacağını duyurdu
EKONOMİ
Türk SİHA'lar çok yakında Avrupa semalarında: Polonya 24 adet alacağını duyurdu

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Polonya'nın Türkiye'den satın alacağı 20 adet SİHA için sözleşmenin imzalandığı basın toplantısında konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, 'Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Milli SİHA Bayraktar TB2'nin ihracatı anlaşmasının imzalarını atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli gelişmeler kaydettiğini aktardı. Polonya'nın Türkiye'den 20 adet SİHA alacak olması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir' dedi.
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