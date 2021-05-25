Polonya Savunma Bakan paylaştı: Bayraktar TB2 ile silahlı kuvvetlerimiz yeni yetenekler kazanacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, dün 24 adet SİHA alımını anlaşmasını imzalamak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Duda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir." dedi.

İki ülke lideri, ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 10 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ülkesine İHA ihraç edecek

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Anlaşmanın ardından Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabından Bayraktar TB2'nin görselini paylaşarak şu notu düştü: "Güvenliğimiz için önemli bir gün! 24 savaş uçağı tedariki için bir sözleşme imzaladım #Bayraktar TB2. İnsansız hava araçları, Polonya Ordusu'nun modernizasyonunun en önemli unsurlarından biridir. Polonya Silahlı Kuvvetleri tamamen yeni yetenekler kazanıyor!"

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Ważny dzień dla naszego bezpieczeństwa! Podpisałem umowę na dostawę 24 dronów bojowych #Bayraktar TB2. Bezzałogowce to jeden z ważniejszych elementów modernizacji Wojska Polskiego. Siły Zbrojne RP zyskują zupełne nowe zdolności! pic.twitter.com/co4KxizR4w — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 24, 2021

EKONOMİ Türk SİHA'lar çok yakında Avrupa semalarında: Polonya 24 adet alacağını duyurdu

OYNAT 00:38 Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Polonya'nın Türkiye'den satın alacağı 20 adet SİHA için sözleşmenin imzalandığı basın toplantısında konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, 'Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim' dedi. BiP'te paylaş

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