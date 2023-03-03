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Dünya

Polonya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından Rusya'nın çıkarılmasını istedi

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Ukrayna ile Rusya arasında devam etmekte olan savaştan dolayı Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) çıkarılması çağrısında bulundu. Moskwa, ''Bu ülkenin temsilcilerinin küresel nükleer güvenlikle ilgilenen uluslararası organlara katılmaya devam etmesi kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.

14:54 . 3/03/2023 Cuma
AA
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki uluslararası enerji konferansında konuşan Moskwa, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer enerji tesislerini kasıtlı olarak hedef almasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Moskwa, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımların nükleer enerji sektörünü de kapsaması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın UAEA'daki görevinin askıya alınması ve ardından da bu kurumdan çıkarılması çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Rus gazına, yakıtlarına ve nükleer enerjisine "hayır" dediklerini vurgulayan Moskwa, "Uzun zamandır gerçek bir eylem çağrısında bulunuyoruz, çünkü bu ülkenin temsilcilerinin küresel nükleer güvenlikle ilgilenen uluslararası organlara katılmaya devam etmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.


#Anna Moskwa
#enerji
#Polonya
#nükleer
2 gün önce
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Polonya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından Rusya'nın çıkarılmasını istedi
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