Polonya'da sınırı geçmeye çalışan 220 düzensiz göçmeni engelledi

Açıklamada “Bugün saat 10.00'da kanuna aykırı olarak Przeglad sınır nehri üzerinden devlet sınırını zorla geçme girişiminde bulunuldu. 220'den fazla yabancıdan oluşan bir grup, yasadışı yollardan Polonya'ya girmeye çalıştı. Yabancılar çok saldırgandı, Batı Avrupa'ya giden yolları açmak için Sınır Muhafızları ve Polonya Ordusu devriyelerine ağaç dalları ve taşlar fırlattılar. Olay sırasında ahşap ve çividen yapılmış tehlikeli bir alet ele geçirildi. Bu girişim başarıyla engellendi. Göçmenler Belarus'un derinliklerine çekildi” denildi.