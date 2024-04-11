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Dünya

Polonya'da sınırı geçmeye çalışan 220 düzensiz göçmeni engelledi

Polonya Sınır Muhafızları, Belarus sınırından Polonya'ya girmeye çalışan 220'den fazla düzensiz göçmenden oluşan bir grubu engelledi.

10:09 - 11/04/2024 Perşembe
DHA
220'den fazla düzensiz göçmeni engellediler.
220'den fazla düzensiz göçmeni engellediler.

Polonya Sınır Muhafızları ve Polonya ordusu birlikleri, Belarus'tan dün ülkeye girmeye çalışan 220'den fazla kişiden oluşan düzensiz göçmen gurubunu engellediklerini duyurdu.

Açıklamada “Bugün saat 10.00'da kanuna aykırı olarak Przeglad sınır nehri üzerinden devlet sınırını zorla geçme girişiminde bulunuldu. 220'den fazla yabancıdan oluşan bir grup, yasadışı yollardan Polonya'ya girmeye çalıştı. Yabancılar çok saldırgandı, Batı Avrupa'ya giden yolları açmak için Sınır Muhafızları ve Polonya Ordusu devriyelerine ağaç dalları ve taşlar fırlattılar. Olay sırasında ahşap ve çividen yapılmış tehlikeli bir alet ele geçirildi. Bu girişim başarıyla engellendi. Göçmenler Belarus'un derinliklerine çekildi” denildi.


#Polonya
#Belarus
#Przeglad
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