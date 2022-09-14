Polonyalı Bakan: Türkiye ile savunmada iş birliği büyük öneme sahip

Polonya, Türkiye'den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alan ilk NATO üyesi ülke oldu.

Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA alacaklarını duyurmuştu.

Ankara ile savunma sanayii alanındaki ortaklığa ilişkin Polonya'dan yeni bir açıklama yapıldı.

Türkiye ile iş birliği değerlendirmesi

Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Türkiye ile potansiyel iş birliği alanları arasında savunma sanayinin büyük önem taşıyacağını söyledi.

Buda, Polonya ajansı PAP'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş ve Çin ile Avrupa arasında emtia taşımacılığının artan maliyetinin, Polonya-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdığını belirterek, şunları aktardı:

"Polonya-Türkiye ilişkileri, yeni bir ivme kazandı"

"Polonya, önemli bir ortağımız olan Türkiye ile özellikle ticaret ve yatırım alanındaki iş birliğine büyük önem vermektedir.

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Ukrayna'daki savaş, AB'nin Rusya ve Belarus'a uyguladığı ilgili yaptırımlar, aynı zamanda Çin ile Avrupa arasında emtia taşımacılık maliyetinin keskin biçimde artması, Polonya-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdı."

10 milyar euroluk ticaret hacmi hedefi

AA'nın aktardığına göre, Buda, Türkiye ile 10 milyar euroluk ticaret hacmine ulaşma konusunda ortak hedef belirlediklerine işaret ederek, "Her şey, bu hedefe halihazırda bu sene ulaşacağımızı gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Türkiye-Polonya 5. Dönem Düzenli İstişare Toplantıları'na katılmak üzere pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.

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