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Dünya

Polonyalıların yüzde 81'i Ukraynalı mültecilerin desteklenmesini istiyor

Polonya'da yapılan ankete göre, ülkede yaşayanların yüzde 81'i Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkeye gelen mültecilerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 73'ü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Polonya'nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğuna inanıyor.

13:34 . 20/03/2023 Pazartesi
AA
Polonyalıların yüzde 81'i Ukraynalı mültecilerin desteklenmesini istiyor.

Polonyalıların yüzde 81'i Ukraynalı mültecilerin desteklenmesini istiyor.

CBOS şirketi tarafından 982 kişiyle gerçekleştiren ankete katılanların yüzde 81'i Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkeye gelen mültecilerin desteklenmesi gerektiği görüşünü paylaşıyor.


Araştırmaya katılanların yüzde 73'ü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Polonya'nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğuna inanıyor.


Polonya sınır muhafızlarının verilerine göre, geçen yıl şubatta savaşın başlamasından bu yana 10,5 milyon kişi Ukrayna'dan ülkeye geçti.



#Polonya
#Ukrayna
#Mülteci
39 dakika önce
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