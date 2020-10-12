Pompei'den çaldığı taşları 15 yıl sonra geri getirdi: Lanetlendim, lütfen onları geri alın!

Kanadalı bir turist Pompei'den çaldığı eserleri, "lanetlendiği" iddiasıyla iade etti.

Kanadalı bir turist 15 yıl önce İtalya'nın antik Pompei kentinden çaldığı parçaları bir mektupla iade etti. Adı Nicole olarak verilen kadın, çaldığı parçaları bir mektupla birlikte İtalya'daki bir seyahat acentesine gönderdi.

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İKİ KEZ KANSER OLDUM

Guardian gazetesinin haberine göre çaldığı parçaların kendisine "kötü şans" getirdiğini söyleyen Nicole, 2005 yılından bu yana iki kez kanser atlattığını ve maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

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KİMSENİN SAHİP OLAMAYACAĞI BİR ŞEY İSTEDİM

Çaldığı parçalar yüzünden "Lanetlendiğini" itiraf eden Nicole adlı turist, "Kimsenin sahip olamayacağı bir tarih parçasına sahip olmak istediğini ancak Pompei topraklarının çok fazla negatif enerjiye sahip olduğunu ve kendisine kötü şans getirdiğini" ifade etti. Nicole mektupta "Lütfen onları benden alın ve beni affedin" diyerek özür diledi.