Dünya Portekiz ve İspanyadan Brezilya Devlet Başkanı Lulaya destek
AMERİKA

Portekiz ve İspanya'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz hükümeti, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınayarak, Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya destek verdi.

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Haber Merkezi AA
Portekiz ve İspanyadan Brezilya Devlet Başkanı Lulaya destek
Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm desteğim, Brezilya halkı tarafından demokratik ve özgür bir şekilde seçilen kurumlara ve başkan Lula'ya." ifadesini kullandı.

Brezilya'da Ulusal Kongre'ye düzenlenen baskını "şiddetle kınadıklarını" vurgulayan Sanchez, "en kısa zamanda demokratik normalliğe dönme çağrısı yaptıklarını" belirtti.

Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
DÜNYA
Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı

Bir destek de Portekiz'den

Portekiz'deki sol hükümetten yapılan yazılı açıklamada da "Brasilia'da bugün meydana gelen, demokrasi karşıtı, kamu düzenini bozan ve şiddet içeren eylemlerin kınandığı" kaydedildi.

Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, "ülkede kamu düzenini ve yasallığı yeniden tesis etmek için Brezilyalı yetkililere destek verildiği" ifade edildi.

Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
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Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gösteri düzenleyen Bolsonaro yanlısı aşırı sağcı yüzlerce kişi, daha sonra Kongre binasına doğru yürüdü.

Polis barikatını aşan ve çevreye zarar vererek içeri giren göstericilerin eylemi devam ediyor.

Bölgeden gelen haberlerde göstericilerin aynı zamanda Başkanlık Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarına da baskın düzenledikleri, devam eden olaylarda polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtiliyor.

Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, olayların olduğu sırada resmi ziyaret için gittiği Sao Paulo'da bulunuyordu.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da, 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

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