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Dünya Postal kriziyle baş edemeyen Yunan ordusu 24 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor
AVRUPA

Postal kriziyle baş edemeyen Yunan ordusu 24 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından silahlanma konusuna ağırlık vereceğini açıklayan Yunanistan'ın 24 adet F-35A savaş uçağı satın alacağı iddia edildi. Savunma için 10 milyar euro gibi bir bütçe ayıran Yunanistan hükümeti, bunu 2024 yılına kadar Rafael savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut F-16'ların bir üst modele geçirilmesi için harcayacak. İddiaya göre, 2024 yılından sonra F-35'ler için ABD'nin kapısını çalacak. Yunanistan yaşadığı ekonomik krizler nedeniyle 'orduda postal ve üniforma' krizleriyle gündeme geliyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F-35 savaş uçağı.
F-35 savaş uçağı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı dev adımlar Atina'da büyük paniğe neden oluyor. Birkaç yıl öncesine kadar Yunan ordusunun postal sıkıntıları gündemdeydi.

Yunanistan'da postal krizi: Askere alımlar durduruldu
DÜNYA
Yunanistan'da postal krizi: Askere alımlar durduruldu

FRANSA'DAN RAFAEL UÇAKLARI ALACAKLAR

Yunanistan hükümeti, Fransa'dan alacağı Rafael tipi savaş uçaklarının yanı sıra mevcut F-16 savaş uçaklarını bir üst modele çıkarmayı planlıyor.

F-35 FİLOSU KURMAYI PLANLIYORLAR

The Aviationist havacılık sitesine göre, Yunanistan 2024 yılında F-35 savaş uçağı satın almak için Washington'ın kapısını çalacak.

10 MİLYAR EUROLUK BÜTÇE AYIRDILAR

10 milyar euroluk bütçe ayıran Yunanistan'ın öncelikli hedefleri arasında, 18 adet Rafael savaş uçağı almak ve kullanılamaz haldeki 4 fırkateyni yenilemek var.

  • Atina bunun yanında 15 bin özel kuvvetler askeri yetiştireceğini ve deniz kuvvetleri için de 4 adet helikopter satın alacağını duyurdu.

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Mültecileri vurmak için sabırsızlanıyorum
DÜNYA
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Mültecileri vurmak için sabırsızlanıyorum

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
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Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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​Yunanistan'ın foyasını Hollanda kanalı ortaya çıkardı.
27 yıl geçti

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Postal kriziyle baş edemeyen Yunan ordusu 24 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan saldırı açıklaması: Dokunulmazlığı bulunan personele yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum
Gündem

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan saldırı açıklaması: Dokunulmazlığı bulunan personele yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin bölgeye giderek Gaziantep Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Kınık, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.
Harem Otogarı'nda polislere hakaret ve küfür etmişti: Şikayetçi polislerin ifadeleri ortaya çıktı
Gündem

Harem Otogarı'nda polislere hakaret ve küfür etmişti: Şikayetçi polislerin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Harem Otogarı’nda görevli polis memuruna bağırarak tepki gösterdiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen S.E. isimli kadın hakkında “polise direnme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şikayetçi polis memurları “Bize saldırdı, karnımı ısırdı, ‘o..çocukları. Sizi öldürdüklerinde seviniyorum’ diye hakaret etti, kendi kalçasını tırnaklayarak 'beni taciz ettiler' dedi” şeklinde ifadeler verdikleri öğrenildi.
Harem Otogarı'ndaki olayda şikayetçi polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu
Gündem

Harem Otogarı'ndaki olayda şikayetçi polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Harem Otogarı’nda görevli polis memuruna bağırarak tepki gösterdiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen S.E. isimli kadın hakkında “polise direnme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şikayetçi polis memurları “Bize saldırdı, karnımı ısırdı, ‘o..çocukları. Sizi öldürdüklerinde seviniyorum’ diye hakaret etti, kendi kalçasını tırnaklayarak 'beni taciz ettiler' dedi” şeklinde ifadeler verdikleri öğrenildi.

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