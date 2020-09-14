Postal kriziyle baş edemeyen Yunan ordusu 24 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından silahlanma konusuna ağırlık vereceğini açıklayan Yunanistan'ın 24 adet F-35A savaş uçağı satın alacağı iddia edildi. Savunma için 10 milyar euro gibi bir bütçe ayıran Yunanistan hükümeti, bunu 2024 yılına kadar Rafael savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut F-16'ların bir üst modele geçirilmesi için harcayacak. İddiaya göre, 2024 yılından sonra F-35'ler için ABD'nin kapısını çalacak. Yunanistan yaşadığı ekonomik krizler nedeniyle 'orduda postal ve üniforma' krizleriyle gündeme geliyordu.

Haber Merkezi 14 Eylül 2020, 15:24 Son Güncelleme: 14 Eylül 2020, 16:15 Yeni Şafak