Postal kriziyle baş edemeyen Yunan ordusu 24 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor

Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı dev adımlar Atina'da büyük paniğe neden oluyor. Birkaç yıl öncesine kadar Yunan ordusunun postal sıkıntıları gündemdeydi.
FRANSA'DAN RAFAEL UÇAKLARI ALACAKLAR
Yunanistan hükümeti, Fransa'dan alacağı Rafael tipi savaş uçaklarının yanı sıra mevcut F-16 savaş uçaklarını bir üst modele çıkarmayı planlıyor.
F-35 FİLOSU KURMAYI PLANLIYORLAR
The Aviationist havacılık sitesine göre, Yunanistan 2024 yılında F-35 savaş uçağı satın almak için Washington'ın kapısını çalacak.
10 MİLYAR EUROLUK BÜTÇE AYIRDILAR
10 milyar euroluk bütçe ayıran Yunanistan'ın öncelikli hedefleri arasında, 18 adet Rafael savaş uçağı almak ve kullanılamaz haldeki 4 fırkateyni yenilemek var.
- Atina bunun yanında 15 bin özel kuvvetler askeri yetiştireceğini ve deniz kuvvetleri için de 4 adet helikopter satın alacağını duyurdu.