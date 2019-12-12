Dünya Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı Zemana güven mektubunu sundu
AVRUPA

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı Zeman’a güven mektubunu sundu

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan güven mektubunu düzenlenen törenle Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’a takdim etti. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da geçen hafta düzenlenen saldırıdan dolayı Çekya Cumhurbaşkanı'na taziye mesajı iletti.

Haber Merkezi AA
Egemen Bağış ve Miloş Zeman
Egemen Bağış ve Miloş Zeman

Türkiye Prag Büyükelçisi Egemen Bağıi,Çekya'da düzenenlenen törende Erdoğan tarafından yazılan güven mektubunu düzenlenen törenle Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’a takdim etti.

Egemen Bağış düzenlenen törenle mektubu sundu.

Prag Kalesine Türk Bayrağı çekildi

Prag Kalesinde düzenlenen tören, Çek Askeri Bandosunun İstiklal Marşı’nı seslendirmesi ve kaleye Türk bayrağının çekilmesiyle başladı.

Büyükelçi Bağış, eşi Beyhan N. Bağış ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Zeman tarafından kabul edildi. Bağış burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeman’a hitaben yazdığı güven mektubunu teslim ederek tüm resmi yetkilerini üstlenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajı

Törenin ardından Zeman’la görüşen Bağış, yaptığı açıklamada, görüşmenin samimi ve yapıcı bir ortamda geçtiğini kaydederek, önceki gün Çekya’da bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajlarını ilettiğini söyledi.

Zeman’ın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine dikkati çektiğini ifade eden Bağış, Zeman’a Türk lokumu hediye etti.

Çok sayıda Türk vatandaşı katıldı

  • Türk vatandaşları törene yoğun ilgi gösterdi.
  • Öte yandan Prag Kalesi'nde düzenlenen töreni çok sayıda Türk vatandaşı da izleme şansı buldu.
  • Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atanan Avrupa Birliği (AB) eski Bakanı Bağış, kasım ayından itibaren bu görevi sürdürüyor.

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