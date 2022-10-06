Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü

AST toplantısına katılmak için Çekya'nın başkenti Prag'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile de bir araya geldi.
Görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir süre ayaküstü sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Prag'da sevgi seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geldi. Burada ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ve gazeteci arasında güldüren Soros diyaloğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'ta temaslarını sürdürürken Aliyev ile birlikte bir muhabirin sorularını cevapladı. Aliyev'in 'Bu sorosçu' diyerek şakalaştığı muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dikkat et bu sorosçular gazetecileri satın alıyor' diyerek göndermede bulundu. Liderlerin aralarında şakalaştığı renkli anlar objektiflere böyle yansıdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de buraya alalım Asya Avrupa'dan büyük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'seni de bu tarafa alalım. Asya Avrupa'dan büyük' dediği görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videosu oldu.