Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de buraya alalım Asya Avrupa'dan büyük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'seni de bu tarafa alalım. Asya Avrupa'dan büyük' dediği görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videosu oldu.