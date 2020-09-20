Prens Selman ihanet peşinde: ​Anlaşmayı Kral’dan gizlemişler

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan makaleye göre, Suudi Kraliyet Ailesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS) ile Kral Selman bin Abdulaziz arasında “İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi” konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Suudi Kral’ın İsrail’e yönelik boykotun ve Filistinlilerin bağımsız devlet talebinin uzun yıllardır destekçisi olduğu belirtilen makalede, Veliaht Prens’in ise İsrail’le ticaret yapmak ve İran’a karşı birlik olmak için zorlu bir çatışma olarak gördüğü İsrail-Filistin meselesini geride bırakmak istediği kaydedildi.

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BİLSEYDİ ENGELLERDİ

Makalede, Veliaht Prensin, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını da babasına daha önceden bildirmediği kaydedildi. Bu nedenle Suudi Kral, 13 Ağustos’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmayı duyurduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Veliaht Prensin, anlaşmanın Filistinlilerin devlet talebine katkı sunmadığı gerekçesiyle babası tarafından engellenmesinden çekindiği kaydedilen makalede, Suudi Kral’ın desteğinden yoksun BAE’nin İsrail ile anlaşma yapmasının bu kadar kolay olmayabileceği vurgulandı.

KRAL SELMAN FİLİSTİN DEVLETİNDEN YANA

İsrail-BAE anlaşmasının ardından Suudi Kralı Selman, ülkesinin Filistin devletinin kurulması fikrine bağlılığı konusunda tavrının değişmediğini göstermek için Dışişleri Bakanı’na bu konuda bir açıklama yapmasını söyledi. Bunun üzerine, Suudi Kral’a yakın bir kraliyet ailesi üyesi, Suudi Arabistan’ın sahibi olduğu bir gazetede ülkesinin duruşunu yineleyen ve BAE’nin İsrail’e daha fazla taviz için baskı yapması gerektiğini ima eden bir yazı kaleme aldı.

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BAHREYN İÇİN YARDIM ETTİ

Öte yandan, Trump’ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner ile Veliaht Prens’in 1 Eylül’de Suudi Arabistan’da bir araya geldiği görüşmede, Prens Selman babasının “İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşmasını kabul etmeyeceğini” söyledi. Veliaht Prens, Suudi Kral’ın itirazı nedeniyle Krallığın şimdilik yapabileceği en fazla şeyin “küçük Bahreyn’in anlaşmaya katılmasını sağlamak olduğunu” aktardı.