Psikolojik rahatsızlık yaşayan İsrailli asker sayısı artıyor

17:157/12/2025, Pazar
AA
İsrailli yetkili: Gazze saldırılarından bu yana psikolojik rahatsızlık yaşayan asker sayısı artıyor
İsrail'de Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıların ardından psikolojik rahatsızlık yaşayan asker sayısında büyük artış olduğu bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu, Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Tamar Şamuni'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

"Bakanlığın, İsrail'de Ekim 2023’ten bu yana 62 bini ordudan, yaklaşık 85 bin psikolojik vakayla ilgilendiğini” ifade eden İsrailli yetkili, bu artışı "eşi görülmemiş” şeklinde nitelendirdi.

Ordudaki askerlerinin üçte birinin "7 Ekim olaylarının" ardından psikolojik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Şamuni, her bir terapistin yaklaşık 750 danışanla ilgilendiğini, bazı bölgelerde bu sayının daha fazla olduğunu; bunun da tedaviye ihtiyaç duyanlara gereken hızda ulaşılmasını zorlaştırdığını aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin kasım ayındaki haberinde, İsrail’de “geniş çaplı bir psikolojik kriz” uyarısında bulunulmuş; uyuşturucu bağımlılığı vakalarının arttığına ve aralarında çok sayıda askerin bulunduğu yaklaşık 2 milyon kişinin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekilmişti.

İsrail'de ekim ayında yayımlanan resmi verilere göre, orduda 18 ay içinde 279 intihar girişimi kaydedildi; bunların 36’sı ölümle sonuçlandı.



