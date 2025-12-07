Psikolojik rahatsızlık yaşayan İsrailli asker sayısı artıyor

"Bakanlığın, İsrail'de Ekim 2023’ten bu yana 62 bini ordudan, yaklaşık 85 bin psikolojik vakayla ilgilendiğini” ifade eden İsrailli yetkili, bu artışı "eşi görülmemiş” şeklinde nitelendirdi.

Ordudaki askerlerinin üçte birinin "7 Ekim olaylarının" ardından psikolojik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Şamuni, her bir terapistin yaklaşık 750 danışanla ilgilendiğini, bazı bölgelerde bu sayının daha fazla olduğunu; bunun da tedaviye ihtiyaç duyanlara gereken hızda ulaşılmasını zorlaştırdığını aktardı.