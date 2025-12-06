Yeni Şafak
Trump'ın af baskısına Herzog'dan yanıt: İsrail egemen bir ülkedir

23:236/12/2025, Cumartesi
AA
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Binyamin Netenyahu'nun yolsuzluk davalarından affına yönelik talebine ilişkin konuştu. Herzog yaptığı açıklamada, "İsrail, doğal olarak egemen bir ülkedir. Biz İsrail hukuk sistemine ve gerekliliklerine tam saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yolsuzluk davaları nedeniyle affetmesi yönündeki talebine,
"İsrail'in egemen bir ülke olduğunu"
söyleyerek yanıt verdi.

Herzog, Politico'ya verdiği röportajda, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından affı ve ABD Başkanı Trump'ın talebi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ofisine Netanyahu'dan bir af talebi ulaştığını hatırlatan Herzog, Adalet Bakanlığı ve hukuk danışmanı aracılığıyla bir süreç yürütüldüğünü belirterek,
"Bu kesinlikle olağanüstü bir talep. Her şeyden önce, bu talebi değerlendirirken İsrail halkının çıkarlarını en iyi şekilde gözeteceğim."
ifadelerini kullandı.
Herzog, Trump'ın Netanyahu'nun affı konusunda yaptığı baskıya ilişkin, onun dostluğuna ve görüşlerine saygı duyduğunu kaydederek,
"Ancak İsrail, doğal olarak egemen bir ülkedir. Biz İsrail hukuk sistemine ve gerekliliklerine tam saygı duyuyoruz."
dedi.
"Af talebine olumlu yanıt vermezse ne olacağı"
sorulan Herzog, ABD Başkan Trump ile ilişkilerinin sıcak olduğunu, bunun doğru bağlamda değerlendirilmesi ve
"kıyamet senaryolarına kapılmamak"
gerektiğini söyledi.

Herzog, ABD'de artan İsrail karşıtlığının sosyal medyadan ibaret olduğunu iddia etti

Herzog, soru üzerine, ABD'de artan İsrail karşıtlığının sosyal medyadan ibaret olduğunu iddia ederek, iki ülkenin hala stratejik ortak olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nde sivillerin çektiği acılara üzüldüğünü ileri süren Herzog, İsrail ordusunun 70 binden fazla insanın ölümüne yol açan saldırılarının abartıldığını savundu.

İsrail'in uluslararası hukuka göre hareket ettiğini iddia eden Herzog, İsrail'de yaklaşan seçimler konusunda,
"Bu seçimlerde ilginç olan, İsraillilerin Filistinliler ile ilişkilerinin geleceğini nasıl gördükleri olacak."
ifadesini kullandı.


