Batı Şeria'da Filistinli 20 günlük bebek, İsrail askerlerinin attığı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Nablus'un güneyindeki Madma beldesinde İsrail askerlerince atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen bebeğe müdahale ettiği ve bebeğin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun beldeye baskın düzenleyerek askerlerini sokaklara konuşlandırdığını, bölgedeki bazı evlere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Bu saldırılarda, şu ana kadar ilk belirlemelere göre 1088 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.