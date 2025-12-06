Yeni Şafak
Batı Şeria'da Filistinli 20 günlük bebek, İsrail askerlerinin attığı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi

07:486/12/2025, Cumartesi
AA
İşgalci İsrail askerleri tarafından atılan göz yaşartıcı gazdan çocuklar ve bebekeler de etkileniyor.
İşgalci İsrail askerleri tarafından atılan göz yaşartıcı gazdan çocuklar ve bebekeler de etkileniyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Madma beldesine düzenlenen baskında, İsrail ordusunun attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 20 günlük Filistinli bir bebek boğulma tehlikesi atlattı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Nablus'un güneyindeki Madma beldesinde İsrail askerlerince atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen bebeğe müdahale ettiği ve bebeğin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Açıklamada, bebeğin durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.


Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun beldeye baskın düzenleyerek askerlerini sokaklara konuşlandırdığını, bölgedeki bazı evlere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.


İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.


Bu saldırılarda, şu ana kadar ilk belirlemelere göre 1088 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.



