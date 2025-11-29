Liseli gençlerin gündemi Filistin

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle Şişli'deki Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye öğretmenler ve 56 ülkeden öğrenciler katıldı.

GENÇ FİKİRLER YOL GÖSTERECEK

Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gazze konusunda, suçu işleyenin ve soykırımı yapanın İsrail olduğunu ve siyonistlerin bu devleti kurarken soykırımcı bir rejim olarak kurduklarını, amaçlarını da adım adım gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Yelkenci, gençlerin zirvede yapacakları tartışmalar sonucunda çıkaracakları fikirlerle, görüşlerle, keskin zekaları ve cesur yürekleriyle yetişkinlere yol göstereceklerini dile getirdi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ise programın gençleri bilgi, sorumluluk ve güçlü etik değerlerle küresel sorunlara yaklaşmaya teşvik ettiğini belirtti. Bu yılki zirvenin önemli bir ahlaki sorumluluk da taşıdığını vurgulayan Ayhan, zirvede gerçekleştirilecek dört komitenin Müslüman dünyasının karşı karşıya olduğu acil sorunları ele alacağını kaydetti. Ayhan, zirve kapsamında Kudüs Komitesi simülasyonu da gerçekleştirileceğini aktararak, "Gazze'deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına karşı işlenen suçların sorumlularının hesap vermesi için yapılan değerlendirmeler, gençlerimizin vicdanını ve kararlılığını yansıtıyor" diye konuştu.

DAYANIŞMA VE BİRLİK İÇİNDE OLMALIYIZ

Model İslam İşbirliği Teşkilatı Kurucu Başkanı Burak Ömer Demir de Gazze'deki soykırımdan çıkarılacak dersler olduğuna işaret ederek, "Mevcut uluslararası düzeni, artık Müslümanların hedef alınmaması, soykırıma uğramaması ve hiçbir grubun böyle bir soykırıma maruz kalmaması için yeniden düzenlemeliyiz" ifadelerini kullandı. Demir, Müslüman gençlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini, kendilerini mevcut uluslararası düzene hazırlamak için gerekli araçlarla eğitmeleri gerektiğini belirtti. İstanbul Valisi Davut Gül de liselilerin İslam ülkelerindeki öğrencilerle bir araya gelip dünyanın meselelerini, Gazze'yi konuşmalarının çok kıymetli olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Şaban Kurt, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü'nde hazır bulunduğu zirveden çıkacak bildiri İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğine sunulacak. Zirve, 1 Aralık'ta sona erecek.

"Âdil-i Mutlak" sergisi de zirvede

Dünya üzerindeki zulümlere dikkat çekmek amacıyla hazırlanan “Adil-i Mutlak” temalı 11. Albayrak Hat Eserleri Sergisi de zirve katılım-cılarının ilgisine sunuldu. Adalet ayetlerinin kaleme alındığı 13 eser zirvenin yapıldığı salonun fuayesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.







