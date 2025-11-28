Yeni Şafak
Filistin'e adalet borcumuz var

Filistin'e adalet borcumuz var

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 28/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yla bir araya geldi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. İlk durağı da Külliye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi ziyarette Filistin mesajı verdi. İsrail’in iki yılda 70 binden fazla Gazzeliyi katlettiğini hatırlatan Erdoğan, “İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir. Bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’yu ağırladı. Erdoğan, konuğunu resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, Papa 14. Leo ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Cihannüma Salonu’nda davetlilere seslendi. Papa 14. Leo’nun göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamlı bulduğunu söyleyen Erdoğan, ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti.

DÜNYAYA BARIŞ UMUDU

“Başta bu salondan yansıyanlar olmak üzere ziyaret boyunca Türkiye’den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum”
diyen Erdoğan,
“Kıymetli misafirimizin ziyareti, bölgesel ve küresel bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ediyor. İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu ediyorum”
vurgusu yaptı.


İSRAİL KATOLİK KİLİSESİ’Nİ DE VURDU

Bölgedeki kalıcı barış ikliminin kalbinde Filistin meselesi bulunduğunu, çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Gazzelinin katledildiği iki yılı aşkın süren saldırılarda bu acı hakikate bir kez daha şahit olunduğunu belirten Erdoğan,
“İsrail hükümeti aralarında kiliselerin, camilerin, hastanelerin, okulların da olduğu sivil yerleşim yerlerini aylardır bombalıyor. İsrail’in vurduğu ibadethanelerden biri de Gazze’deki tek Katolik kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesi’ydi”
dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GEREK

Papa 14. Leo ve seleflerinin, özellikle Filistin meselesine yönelik dirayetli duruşlarını daima takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, “İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir. Bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir. Bunun için öncelikle Gazze’de varılan ateşkesin tahkim edilmesi, sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılması gerekiyor” diye konuştu.

KUDÜS’ÜN STATÜKOSU KORUNMALI

“Aynı şekilde Kudüs-ü Şerif’teki tarihi statükonun korunması çok önemlidir”
diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
“Doğu Kudüs’ün tarihi kimliğine zarar verecek her türlü mütecaviz eyleme karşı birlikte hareket etmeyi sürdüreceğimize inanıyorum.”

Irkçı algıyı körüklüyorlar

“Türkiye, vatandaşlarının yüzde 99’u Müslüman bir ülke olarak Hristiyan topluluklar dahil tüm inançlara saygıyı her yerde teşvik etmektedir”
değerlendirmesi yapan Erdoğan, şöyle devam etti:
Ülkemizle birlikte tüm bölgemizde mabetlerin, tarihi eserlerin, kültür ve inanca dayalı kadim mirasın korunmasına büyük önem atfediyoruz. Batı’da giderek tırmanan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bu kısır döngünün birer tezahürüdür. Medya, sosyal medya ve popülist siyasetçiler Müslümanlara yönelik ırkçı ve ayrımcı algıyı bilerek ya da bilmeden körüklemektedir. Çoğu zaman politik kaygılarla görmezden gelinen bu hassas meselenin yarın daha vahim boyutlara ulaşma ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız.

Aile için hepimize sorumluluk düşüyor

Papa 14. Leo’nun artan tehditler karşısında ailenin korunmasına yönelik güçlü mesajlarını da büyük bir memnuniyetle takip ettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız. Bireyi koruyamazsak insan olma bilincini muhafaza edemeyiz. Bu anlamda hepimize çok önemli görevler düştüğünü bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Üzerinde yaşadığımız dünya, biz Allah’ın kulları için bir imtihan vesilesi olmasının yanı sıra gelecek nesillerin de bize emanetidir. Bu emanete layıkıyla sahip çıkıp bizden sonraki kuşaklara teslim etmek gibi bir sorumluluğumuz bulunuyor.”

Ayrımcılığa müsaade etmeyiz

Türkiye’de camilerle birlikte kilise ve sinagogların yan yana görüldüğünü anımsatan Erdoğan,
“İstanbul’da Aya İrini Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu, Trabzon’da Sümela Manastırı, Van’da Akdamar Müzesi ve daha nicesi işte bu ortak yaşam kültürümüzün tanıklarından sadece birkaçı. Göreve geldiğimiz 2002’den bu yana 100’e yakın kilise, manastır ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladık. Bunların bir kısmının açılışına bizzat iştirak ettik”
ifadelerini kullandı. Yıl sonuna kadar beş eseri daha ibadete açmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan,
“Her bir insanımız dili, dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşıdır. Tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz”
dedi.

Barış için gerekeni yapacağız

“Farklı kültür ve medeniyetlerin bir arada yan yana ve huzur içinde yaşadığı bir tarihin mirasçıları olarak küresel barış ve istikrar ortamının serpilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız”
ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:
Çevremizdeki çatışma, kriz ve zulümler karşısında sorumluluk alıyor, kolay olanı değil zor olanı seçerek barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz. 13,5 yıl boyunca 3,6 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yaptık. Ukrayna’da da savaştan kaçan mültecilere bilhassa savaş mağduru çocuklara kapımızı açtık. Karadeniz Tahıl Girişimi’nden esir ve cenaze takaslarına tarafları ortak bir zeminde buluşturan pek çok adım attık. Son günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya dönük hareketliliği yakından takip ediyor, gerekli desteği ve katkıyı sunmaya çalışıyoruz.

Türkiye istikrar kaynağı olsun

  • Papa 14. Leo, yaptığı konuşmada Türkiye’nin bölgedeki rolüne dikkat çekti. Papa, şöyle konuştu: “Yolculuğumun logosu olarak seçilen boğaz üzerindeki köprü imgesi, ülkenizin özel rolünü çok güzel ifade etmektedir. Akdeniz’in ve tüm dünyanın hem bugününde hem de geleceğinde önemli bir yeriniz var. Her şeyden önemlisi de iç çeşitliğinize değer veriyorsunuz. Asya ile Avrupa’yı, Doğu ile Batı’yı birleştirmeden önce bu köprü Türkiye’yi kendine bağlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında istikrar ve yakınlaşma kaynağı olsun.”


#Recep Tayyip Erdoğan
#Papa 14.Leo
#Filistin
#Diplomasi
