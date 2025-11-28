Filistin'e adalet borcumuz var

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. İlk durağı da Külliye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi ziyarette Filistin mesajı verdi. İsrail’in iki yılda 70 binden fazla Gazzeliyi katlettiğini hatırlatan Erdoğan, “İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir. Bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’yu ağırladı. Erdoğan, konuğunu resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, Papa 14. Leo ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Cihannüma Salonu’nda davetlilere seslendi. Papa 14. Leo’nun göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamlı bulduğunu söyleyen Erdoğan, ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti.
DÜNYAYA BARIŞ UMUDU
İSRAİL KATOLİK KİLİSESİ’Nİ DE VURDU
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GEREK
Papa 14. Leo ve seleflerinin, özellikle Filistin meselesine yönelik dirayetli duruşlarını daima takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, “İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir. Bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir. Bunun için öncelikle Gazze’de varılan ateşkesin tahkim edilmesi, sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılması gerekiyor” diye konuştu.
KUDÜS’ÜN STATÜKOSU KORUNMALI
Irkçı algıyı körüklüyorlar
Ülkemizle birlikte tüm bölgemizde mabetlerin, tarihi eserlerin, kültür ve inanca dayalı kadim mirasın korunmasına büyük önem atfediyoruz. Batı’da giderek tırmanan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bu kısır döngünün birer tezahürüdür. Medya, sosyal medya ve popülist siyasetçiler Müslümanlara yönelik ırkçı ve ayrımcı algıyı bilerek ya da bilmeden körüklemektedir. Çoğu zaman politik kaygılarla görmezden gelinen bu hassas meselenin yarın daha vahim boyutlara ulaşma ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız.
Aile için hepimize sorumluluk düşüyor
Ayrımcılığa müsaade etmeyiz
Barış için gerekeni yapacağız
Çevremizdeki çatışma, kriz ve zulümler karşısında sorumluluk alıyor, kolay olanı değil zor olanı seçerek barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz. 13,5 yıl boyunca 3,6 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yaptık. Ukrayna’da da savaştan kaçan mültecilere bilhassa savaş mağduru çocuklara kapımızı açtık. Karadeniz Tahıl Girişimi’nden esir ve cenaze takaslarına tarafları ortak bir zeminde buluşturan pek çok adım attık. Son günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya dönük hareketliliği yakından takip ediyor, gerekli desteği ve katkıyı sunmaya çalışıyoruz.
Türkiye istikrar kaynağı olsun
- Papa 14. Leo, yaptığı konuşmada Türkiye’nin bölgedeki rolüne dikkat çekti. Papa, şöyle konuştu: “Yolculuğumun logosu olarak seçilen boğaz üzerindeki köprü imgesi, ülkenizin özel rolünü çok güzel ifade etmektedir. Akdeniz’in ve tüm dünyanın hem bugününde hem de geleceğinde önemli bir yeriniz var. Her şeyden önemlisi de iç çeşitliğinize değer veriyorsunuz. Asya ile Avrupa’yı, Doğu ile Batı’yı birleştirmeden önce bu köprü Türkiye’yi kendine bağlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında istikrar ve yakınlaşma kaynağı olsun.”