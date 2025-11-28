Filistinli genç İsrail ordusundan kalan bir tankı şarj istasyonuna dönüştürdü

Gazze Şeridi’nin batısındaki Tel el-Hava Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Filistinli Yahya Khzaik, bölgede bırakılan bir İsrail tankının enkazını güneş enerjisiyle çalışan bir şarj istasyonuna dönüştürdü. İsrail saldırılarının ardından elektrik tedariğinin kısıtlı olduğu bölgede, Filistinliler telefonlarını şarj edebilmek için Khzaik’in kurduğu düzeneğe başvuruyor. Khzaik’in ailesinin geçimini sağlayabilmek için başvurduğu bu yöntem, savaşın ardından ağır yıkıma uğrayan mahallede Filistinlilerin zorlu koşullara uyum sağlama çabasını yansıtıyor.

