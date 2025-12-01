Filistin için yürüdüler

Birleşmiş Milletler’in Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Avrupa’nın birçok kentinde on binlerce kişi sokaklara çıkarak Gazze’deki savaşın durdurulmasını talep etti. Göstericiler, İsrail’in ABD aracılığıyla sağlanan ateşkesi ihlal ettiğini savunarak uluslararası topluma daha sert adımlar atması çağrısında bulundu. Protestolar, Gazze’deki can kaybının 70 bini aştığı yönündeki açıklamaların ardından gerçekleşti.





GAZZE PARİS SENİNLE

Paris’te yaklaşık 50 bin kişinin yürüdüğü belirtildi. Göstericiler, “Gazze, Gazze, Paris seninle” sloganları atarken, Filistin bayrakları taşıdı. Bazı katılımcılar İsrail’i “soykırım” yapmakla suçladı. Fransa Filistin Dayanışma Derneği’nden Anne Tuaillon, yedi hafta önce yürürlüğe giren ateşkese rağmen “sahada hiçbir şeyin çözülmediğini” söyledi ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı. Organizatörlere göre bu yürüyüş, hem Gazze’ye hem de genel olarak Filistinlilerin haklarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.





SUÇLULAR HESAP VERSİN

Londra’da düzenlenen büyük yürüyüşe organizatörler yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını açıkladı. Göstericiler, İsrail’in Filistinlilere yönelik “suçlarının” hesap vermesi gerektiğini ifade ederek sivillerin korunması çağrısında bulundu. İtalya’da ise Roma’daki kitlesel eyleme BM’nin Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı. Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in hem Gazze’de hem de Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik eylemlerinin “soykırım” teşkil ettiğini öne sürdü. ABD'nin New York şehrinde de yine binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. İngiltere, İsviçre, Portekiz ve İtalya’daki yürüyüşler, Avrupa genelinde ve ABD'de İsrail’e yönelik baskıyı artırma çabasının devam ettiğini gösterdi. Organizatörler, ateşkes sürecinin kırılganlığına dikkat çekerek uluslararası toplumun daha kararlı davranması gerektiğini savundu.





GAZZE’DE ÖLÜMLER SÜRÜYOR

Filistin kaynakları, ateşkes başlangıcından bu yana 500’den fazla ihlal yaşandığını, en az 347 kişinin öldüğünü ve 889 kişinin yaralandığını belirtti. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023’ten bu yana ölenlerin sayısının 70 bin 103’e yükseldiğini açıkladı. Gazze’de hâlâ yüz binlerce kişinin çadırlarda yaşadığı, temel ihtiyaçlara erişimin son derece sınırlı olduğu ve çocukların eğitimden mahrum kaldığı ifade ediliyor.



