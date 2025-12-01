Derbi önce Gazze'de oynandı

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, terör devleti İsrail saldırıları sonrası spor ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla sembolik "Galatasaray-Fenerbahçe" maçı yapıldı. Deniz Feneri Derneğinin sponsorluğunda Nusayrat'taki bir futbol sahasında düzenlenen maçta Filistinli oyuncular oynadı. 5x5 oyuncu formatıyla oynanan sembolik maçın galibi Galatasaray oldu. Karşılaşma sonrasında her iki takımın oyuncularına madalya takıldı ve Galatasaray'ı temsil eden oyunculara kupa takdim edildi. Deniz Feneri Derneğinin Gazze'deki koordinatörü Heysem Ebu Semra, "Gazze'ye tüm yönleriyle hayatın geri döneceği mesajı vermek istediklerini" söyledi.