Gazze için ‘sonuç alıcı’ çalışmalıyız

Balkan Âlimleri, Edirne’de, “Gazze için daha aktif olunması” kararı aldı.

Edirne’de düzenlenen “Balkan Âlimleri Buluşması-2” sona erdi. Edirne Valiliği’nin ev sahipliğinde, Edirne Mimar Sinan Vakfı ile Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu paydaşlığında kentteki bir otelde düzenlenen buluşmaya, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna-Hersek, Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Karadağ, Hırvatistan ve Kırım’dan başmüftü, müftü ve âlimler katıldı.

SİYONİST TERÖR DEVLETİ!

Gazze’deki son durumun ele alındığı buluşma sonunda hazırlanan sonuç bildirisi, İslam Âlimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu tarafından okundu. Gazze’deki soykırımın engellenmesi için özellikle İslam aleminin daha aktif olması gerektiğine vurgu yapan Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde vurgulanan insan onuru, insan kardeşliği ve ayrım yapmaksızın her bir insanın hayat hakkının korunmasına dönük hükümlere rağmen söz konusu beyannameye imza atan egemen güçlerin de desteğiyle bütün insanlığın gözü önünde iki yılı aşkın süredir Gazze’de siyonist terör devleti İsrail soykırım yapmaktadır. Bu durum karşısında tüm insanlık özellikle de İslam dünyası soykırımın engellenmesi konusunda aktif olmalı ve sonuç alıcı çalışmalara ağırlık vermeli. Üye devletlerin, Birleşmiş Milletler ile iş birliği içinde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görmesini, gözetilmesini sağlamayı taahhüt etmelerine rağmen Gazze’de hiçbir ayırım yapmaksızın bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden nefes alan ne varsa hedef alan İsrail’e ses çıkarmayıp tam aksine destek vermeleri çifte standart içinde olduklarını göstermiştir.”

MÜSLÜMANLAR HAREKETE GEÇSİN

Hacımüftüoğlu, Gazze’deki vahşete dayalı soykırımın durdurulması ve insanlık onurunun kurtarılması için tüm insanlığın özellikle de Müslümanların sosyal, ekonomik ve politik açıdan harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Son günlerde tüm dünyadan sivil bir vicdan hareketi olarak ortaya çıkan Küresel Sumud Filosu ve Gazze Özgürlük Filosu’na katılan sivil inisiyatifin eylemlerinin siyonistleri endişelendirdiğini ve onlar üzerinde etkili olduğunu aktaran Hacımüftüoğlu, ateşkese rağmen ürettikleri bahanelerle hala soykırıma devam eden siyonist rejimi durdurmak için bu ve benzeri eylemlerin arttırılarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Aile yapısı hedefte

Küresel güçlerin, siyaset, hukuk, ekonomi, kültür, medya ve eğitim yoluyla dayattığı cinsiyetsiz, milliyetsiz, dinsiz nesil projesi ile aile yapısını ve ahlaki değerleri hedef aldığının altını çizen Hacımüftüoğlu, “Aile, sadece hukuki bir sözleşme ile kurulan bir yapı değil aynı zamanda dini ve ahlaki bir kurumdur. Dolayısıyla aile yapısını güçlendirmek için maddi tedbirler kadar manevi dinamiklere de ağırlık verilmelidir. Din-hayat bağlantısını kurma çalışmalarında oryantalizmin dayattığı Batı merkezci düşünüş biçimi oluşturma hedefi konusunda dikkatli olunmalıdır. Aksi takdirde zihinlerin işgaline, özüne yabancılaşmaya, değer karmaşasına ve ümmetin ayrışmasına yol açan bir zemin oluşacaktır” diye konuştu. Hacımüftüoğlu, bu ciddi sorunların çözümüne katkı amacıyla İslam âlimlerinin ve kanaat önderlerinin birlik ve beraberlik ruhuyla daha sık buluşmalarının büyük önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.







