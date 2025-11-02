Balkan alimleri Gazze için Edirne'de buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, bu tarz programları bir sılayı rahim, hasret giderme, kucaklaşma vesilesi olarak görerek tertip ettiklerini belirtti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin de toplantının özelinde Gazze olmak üzere ümmetin dertleriyle dertlenmek ve gönül coğrafyasındaki din adamlarıyla yeniden buluşmak amacıyla gerçekleştiğini belirtti. Gazze’de yaşanan zulme ve katliama değinen Şahin, şunları söyledi: “Filistin’i hutbelerimizde, vaazlarımızda gündemden düşürmedik, sürekli uluslararası toplantılar yaptık, insani yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise Filistin ve Gazze’nin ümmetin vicdan aynası olduğunu belirtti. Müslümanların birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti: “Bu meseleyi duygusal konu değil hukuki, tarihi ve stratejik bir mesele olarak nesillere öğretmeliyiz. Filistin gerçeği dersleriyle bunu okutmalıyız. Gençlerimiz sosyal medyada hakikat elçileri olunmalıdır bu mecraları başkalarının eline bırakmamamız gerekir." Erbaş, Dicle ve Fırat’ın Basra’yı beslediği Şattülarap gibi Balkanlar’daki nehirlerinin de Şaddülbalkan’ı oluşturarak birlik ve beraberliği beslemesi gerektiğini vurguladı.