Balkan alimleri Gazze için Edirne'de buluştu

Balkanlar’dan gelen İslam alimleri Edirne’de ümmet dayanışması için buluştu. Programda Gazze’deki zulüm “ümmetin vicdan aynası” olarak nitelendirildi. Katılımcılar, Filistin meselesinin sadece bir coğrafya değil, tüm Müslümanların ortak imtihanı olduğunu ifade etti.
Edirne’de İslam Alimleri Vakfınca düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2" programı gerçekleştirildi. Valilik ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleşen organizasyon Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli’nin Kur’an tilavetiyle başladı.
BU PROGRAM BİR KUCAKLAŞMA VESİLESİ
Edirne Valisi Yunus Sezer, bu tarz programları bir sılayı rahim, hasret giderme, kucaklaşma vesilesi olarak görerek tertip ettiklerini belirtti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin de toplantının özelinde Gazze olmak üzere ümmetin dertleriyle dertlenmek ve gönül coğrafyasındaki din adamlarıyla yeniden buluşmak amacıyla gerçekleştiğini belirtti. Gazze’de yaşanan zulme ve katliama değinen Şahin, şunları söyledi: “Filistin’i hutbelerimizde, vaazlarımızda gündemden düşürmedik, sürekli uluslararası toplantılar yaptık, insani yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz.
Dün 20 tırı Gazze’ye doğru yola çıkardık.”
GENÇLER SOSYAL MEDYADA HAKİKAT ELÇİSİ OLMALI
Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise Filistin ve Gazze’nin ümmetin vicdan aynası olduğunu belirtti. Müslümanların birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti: “Bu meseleyi duygusal konu değil hukuki, tarihi ve stratejik bir mesele olarak nesillere öğretmeliyiz. Filistin gerçeği dersleriyle bunu okutmalıyız. Gençlerimiz sosyal medyada hakikat elçileri olunmalıdır bu mecraları başkalarının eline bırakmamamız gerekir." Erbaş, Dicle ve Fırat’ın Basra’yı beslediği Şattülarap gibi Balkanlar’daki nehirlerinin de Şaddülbalkan’ı oluşturarak birlik ve beraberliği beslemesi gerektiğini vurguladı.
GERÇEK MEDENİYET İSLAM'DIR
İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise “Gerçek medeniyet İslam’dır. Çünkü İslam ayrım yapmadan bütün insanları kardeş ilan eder, insanları öldürmek bizim felsefemizde yoktur, katillere karşı uyanık olmamız gerek” ifadelerini kullandı. Dünya Müslüman Alimleri Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Ali el-Karadaği'nin de açılış töreninde bir konuşma yaptığı programın açılış töreninde din adamları ve alimlere Selimiye Camisi işlemeli, Edirnekari bezemeli ahşap tablo armağan edildi.
ORGANİZASYON BUGÜN SONA ERECEK
- Programa, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Başkanı Mahmut Erol Kılıç, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fettuhu, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, Kırım Müftüsü Ayder Rütemov, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Kadir Muhammed ile Balkanlar'dan diyanet işleri başkanları, müftüler ve din adamları katıldı. Organizasyon bugün sona erecek.