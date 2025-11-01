Erzurum'da sağlık çalışanları 103 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüyor

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Prof. Dr. Naci Ceviz, grup adına yaptığı basın açıklamasında, kendilerini insan hakları savunucuları olarak lanse eden Batılı devletler ile ABD'nin siyonist İsrail'i her zaman silah ve teçhizat bakımından destekleyerek kendilerinin doğudaki ileri karakolu olarak beslediklerini ve işledikleri savaş suçlarına gözlerini yumduklarını söyledi.





Zaman zaman yapılan göstermelik barış antlaşmalarının bizzat İsrail rejimince yok sayılarak bozulduğunu ve zulmün hep devam ettiğini bildiren Ceviz, "İsrail tarihteki Yahudiler hakkında 'Onlar, ne zaman kendileriyle bir anlaşma yapsan Allah'tan korkmadan ve hiç çekinmeden her defasında anlaşmaları bozarlar' ayetini tasdik ederek defalarca bozdular ve aşağılık yüzlerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.





Ceviz, halkı Müslüman olan devletlerin yöneticilerinin ise kendi ikballerini korumak ve güya İsrail'in ülkelerine saldırmasına engel olmak için bütün bu sürece sessiz kaldıklarına işaret etti.









'GAZZE'NİN AYAĞA KALKMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN YAPILMALIDIR'





Erzurum "Sessiz Yürüyüş" ekibi olarak dünya ile eş zamanlı başladıkları eylemlerinin 103. haftasında buluştuklarını anlatan Ceviz, şunları kaydetti:





"Geçtiğimiz günlerde sağlanan ateşkes bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Mazlumların her türlü yardıma ve desteğe ihtiyacı var. Şimdi var gücümüzle yardımları artırmamızın zamanıdır. Gazze'nin ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa yapmakla mükellefiz. Gazze'deki soykırımın durmadığını, devam ettiğini görüyoruz. Şu anlaşılmıştır ki siyonizm, durduruluncaya kadar asla durmayacaktır. Bu nedenle bu düşmana karşı uyanık olmalı, yaşamımızın her anında maddi ve manevi mücadeleye devam etmeliyiz."



















