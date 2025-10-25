Gazze yeniden ayağa kalkacak

Bunlar ‘cambaza bak’ siyasetini çok iyi biliyor. Her zaman için ‘Adalet yerini bulsun, kim ne yaptıysa hesabını hukuk önünde versin’ dedik ama bunlar bunu hala anlayamıyor. Hem milletin paralarından kuleler yapacaksın, belediyeleri hırsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvet, irtikap suçlarının odağı yapacaksın, hem de yargı bunun hesabını sormak için harekete geçtiğinde tehditler savunacaksın. Yok böyle 25 kuruşa simit. Böyle saçmalık olur mu? Sayın Özel’in tehditleri ‘minareye kılıf hazırlama’ gayretidir, başka bir şey değil. Değişik yerlerden, değişik şekilde birçok belge, bilgi çıkıyor. Biz kendimizden eminiz, ve çalışmalarımızı da bununla ilgili yapıyoruz ama ne yaparlarsa yapsınlar, artık affınıza sığınıyorum, lağım patladı, milletim yaşananları görüyor.