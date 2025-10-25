Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan üç günlük Körfez turunun dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrail’in enkaza çevirdiği Gazze’nin yeniden inşasının kolay olmadığını belirten Erdoğan, “Gazze yeniden ayağa kalkacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere hep birlikte bu adımı inşallah atacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gazze’yi yeniden inşa ve ihya etmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Artık laf değil, icraat zamanı” dedi. Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan 3 günlük ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Fatma Demircioğlu Parlar’ın da aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze’de konuşlandırılması planlanan güçle ilgili müzakereler hangi aşamada?” sorusunu, “Gazze’de vazife üstlenecek görev gücü ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu işin modalitesi henüz netleşmiş değil. Çok katmanlı bir konu olduğu için kapsamlı müzakereler yapılıyor. Biz Gazze’ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Şu anda altyapı çalışmalarımız da devam ediyor” şeklinde yanıtladı.
İSRAİL VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAYA ZORLANMALI
TOPLU İNŞA VE İHYA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLECEK
GAZZE İSLAM DÜNYASI İÇİN İMTİHAN
Gazze’nin, İslam dünyası için bir imtihan kağıdı olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti:
İnşallah bu sınavdan alnımızın akıyla geçecek ve kardeşlerimizin yanında en güçlü şekilde yerimizi alacağız. İsrail’in saldırıları, Gazze’nin maalesef altyapısını yerle bir etti. Şimdi burada çok ciddi hafriyat çalışmaları yapılarak, bu yıkımları kaldırmamız gerekiyor. Önce iş makinelerinin yapacağı çalışmalar, ardından altyapıya yönelik atılacak adımlar var. Gazze’de hastaneler, okullar, ibadethaneler, fırınlar, bunların hepsi yerle yeksan edildi. Bunun yeniden inşası kolay bir iş değil. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere hep birlikte bu adımı inşallah atacağız. Gazze, bütün insanlığı yıllar boyunca utandıran bir vahşete tanık oldu. Gazzeli kardeşlerimize insanlık olarak onurlu ve müreffeh bir geleceği hep beraber hazırlamamız gerekiyor. Türkiye, bu noktada her türlü fırsatı değerlendirerek elinden gelen gayreti ortaya koyacak.
KIBRIS TÜRKÜ'NÜN İRADESİ ÇOK SAYGIN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan seçimleri Tufan Erhürman’ın kazanıp KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı olduğu hatırlatılarak, yeni dönemin nasıl olacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi: “Kuzey Kıbrıs’la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs’a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkü'nün iradesi bizim için çok saygındır. Seçim yapıldı, biz de demokrasiye inanan bir lider olarak telefonla seçimi kazanan adayı tebrik ettik. Yabancı değiliz birbirimize, görüşeceğiz. İnşallah bu hafta sonuna kadar bu ziyaret gerçekleşirse kendileriyle etraflıca Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini ele alacağız.”
TEZKERE PARTİ DEĞİL MEMLEKET MESELESİ
CHP’nin Meclis’te oylanan Irak ve Suriye tezkeresine ret oyunu vermesine ilişkin soruya Erdoğan, Türkiye’nin neden Irak ve Suriye’de bulunduğunun cümle alem tarafından bilindiğini ancak CHP’nin bunu öğrenemediğini söyledi. Erdoğan, CHP’nin, bu meselenin “parti meselesi” değil “memleket meselesi” olduğunu da bir türlü anlayamadığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmadaki tavrına ilişkin soruya Erdoğan, “Neymiş, iktidara gelirlerse AK Partilileri yargılayacaklarmış. Bu faşizan zihniyetten hâlâ kurtulamadılar. ‘Arsız hırsız, ev sahibini bastırır’ sözü var ya bunlar aynen bunu oynuyorlar” cevabını verdi.
LAĞIM PATLADI!
Milletin artık CHP’yi gayet iyi tanıdığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
Bunlar ‘cambaza bak’ siyasetini çok iyi biliyor. Her zaman için ‘Adalet yerini bulsun, kim ne yaptıysa hesabını hukuk önünde versin’ dedik ama bunlar bunu hala anlayamıyor. Hem milletin paralarından kuleler yapacaksın, belediyeleri hırsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvet, irtikap suçlarının odağı yapacaksın, hem de yargı bunun hesabını sormak için harekete geçtiğinde tehditler savunacaksın. Yok böyle 25 kuruşa simit. Böyle saçmalık olur mu? Sayın Özel’in tehditleri ‘minareye kılıf hazırlama’ gayretidir, başka bir şey değil. Değişik yerlerden, değişik şekilde birçok belge, bilgi çıkıyor. Biz kendimizden eminiz, ve çalışmalarımızı da bununla ilgili yapıyoruz ama ne yaparlarsa yapsınlar, artık affınıza sığınıyorum, lağım patladı, milletim yaşananları görüyor.
EUROFIGHTER'DA GELİŞMELER OLUMLU
Kişisel ilişkiler diplomasi için önemli
Diyarbakır’da olanlara üzüldüm
Halkımızı susuz bırakmayız
- Erdoğan, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan su sıkıntısına ilişkin soruya, kuraklığa karşı tedbir almamanın bir yönetim zafiyeti olduğunu vurguladı. Bugün yaşanan tablonun ihmaller sonucu olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Belediyecilik, billboardlara slogan asmakla, sosyal medyada poz vermekle, algı oluşturmakla yapılmaz. Ben buna yabancı değilim. Çünkü İstanbul’a belediye başkan adayı olduğum zaman İstanbul aynen bu sıkıntıları yaşadı. Şu anda aynı noktaya yeniden geldik. İş başa düştüğü zaman, biz vatandaşımızı susuz bırakamayız. Devlet Su İşleri’ne bu konuda gerekli talimatı verdik. ‘Her an hazır olun’ dedik. Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz.”
GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ
- Geçmişte Van’da, Ankara’da, İstanbul’da olduğu gibi bu çalışmaları yapacaklarını kaydeden Erdoğan şunları dile getirdi: “Biz o zaman barajları devreye sokmakla kalmadık, yeni barajlar inşa ettik. Yani tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse bunu yapıyoruz, yine yaparız, yine yapacağız. Projeler üretiyoruz, çözümler üretiyoruz ve bununla ilgili de adımları her an atıyoruz.”