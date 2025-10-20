Gazze için kolları sıvadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’nin yeniden ihyası için temaslarını hızlandırıyor. Yarından itibaren üç günlük Körfez turuna çıkacak Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek. Ziyaretlerde, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler de gündeme gelecek. Görüşmelerde, savunma sanayii, enerji ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek yeni adımların atılması bekleniyor.





KUVEYT’LE İTTİFAK ZEMİNİ VAR

Erdoğan’ın ilk ziyaret edeceği ülke Kuveyt olacak. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşecek. Zirvede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konuları ele alınacak. Türkiye ve Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi de liderlerin görüşmesinde gündeme gelecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiğine dikkat çekilerek, tarihî, ekonomik ve kültürel bağların Katar ile olduğu gibi daha geniş ve ittifak seviyesine ulaşabilecek bir iş birliğinin inşasına uygun bir zemin hazırladığı vurgulanıyor.

Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar’a geçecek. Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Türkiye ve Katar, bugüne kadar Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’de kurulması planlanan uluslararası görev gücü konusunda yakın işbirliği yürütmüştü. Doha’daki görüşmede Gazze meselesinin ana gündem maddesi olması bekleniyor. Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında İsrail’in Doha’daki saldırısının ardından Katar’a destek ziyaretinde bulunmuştu.





SON DURAK UMMAN

Erdoğan’ın Körfez turunun son durağı Umman. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur es-Said ile bir araya gelecek. Zirvede, ekonomik işbirliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.





Bilge Lider'i yad etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’i vefatının 22. yılında yad etti. Erdoğan sosyal medya paylaşımında, “Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran, milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan, dost ve kardeş Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç’i ebediyete irtihalinin 22. yılında rahmetle, hasretle yad ediyorum” ifadesini kullandı.



