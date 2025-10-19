Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzzetbegoviç'in vefat yıl dönümü mesajı

13:4519/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 22. vefat yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan; dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22'nci yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum."





