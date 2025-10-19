Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzzetbegoviç'in vefat yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 22. vefat yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan; dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22'nci yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum."
#son dakika
#Recep Tayyip Erdoğan
#İzzetbegoviç
#Bosna Hersek