Doğal gazda kademeli dönem: İstanbul'la Erzurum aynı olmayacak









﻿İLLERE GÖRE KADEME ÇALIŞILIYOR





Desteklerin her haneye eşit olarak yapılması dar, orta ve yüksek gelirli haneler arasında gelir adaletsizliğini pekiştirirken, bakanlık bunun önüne geçmek için tüketimi yüksek haneleri yüksek gelir grubu sayarak doğal gazda da bu gruba desteği kaldıracak. Çalışılan modelde illerin kış ayları doğal gaz tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak her ile göre bir kademe belirlenecek. İklim koşulları gereği diğer illere nazaran daha soğuk iller için yeni uygulamada pozitif ayrımcılık yapılacak. Ülkenin doğusu ile batısı kış aylarında çok farklı sıcaklık değerlerini gördüğü için kışı sert geçiren iller söz konusu modelde gözetilmiş olacak.