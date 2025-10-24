Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'nin 80. yıl dönümüne mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'nin 80. yıl dönümüne mesaj

17:2324/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM mesajı: Beklentilerine cevap verecek bir yapıya kavuşturulması kritik önemdedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM mesajı: Beklentilerine cevap verecek bir yapıya kavuşturulması kritik önemdedir

Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte artan krizlere dikkat çekerek uluslararası sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Savaşlar, insani dramlar, terör, açlık ve iklim değişikliği gibi pek çok tehdidin aynı anda yaşandığı bu dönemde BM’nin tarihi sorumluluğunun ağırlaştığını belirten Erdoğan, "Hiç şüphesiz, bu sorumlulukların hakkıyla yerine getirilebilmesi, Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine ve kurucu değerlerine daha güçlü şekilde sahip çıkılmasıyla mümkün olabilecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


BM'NİN ÜSTLENDİĞİ TARİHİ SORUMLULUK HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR


Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Birleşmiş Milletler'in tesis edilişinin 80'inci yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.


Ardı ardına yaşanan iki Dünya Savaşı'nın tecrübeleri ışığında uluslararası barış, dayanışma ve işbirliğini yeşertmek amacıyla kurulan Teşkilatımız, aradan geçen 80 yıl zarfında birçok sınamadan başarıyla çıkmıştır.


Savaşlar, insani krizler, açlık, yoksulluk, İslam düşmanlığı, terör ve iklim değişikliği gibi birçok tehditle aynı anda mücadele ettiğimiz günümüzde, BM'nin üstlendiği tarihi sorumluluk her geçen gün artmaktadır.


Hiç şüphesiz, bu sorumlulukların hakkıyla yerine getirilebilmesi, Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine ve kurucu değerlerine daha güçlü şekilde sahip çıkılmasıyla mümkün olabilecektir.


Bilhassa, uluslararası barış ve güvenliği korumakla mükellef BM Güvenlik Konseyi'nin tüm insanlığın haklı beklentilerine cevap verecek bir yapıya kavuşturulması kritik önemdedir.


Uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin ayaklar altına alındığı Gazze Soykırımı'nda Güvenlik Konseyi başarılı bir sınav verememiştir.

20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin Filistinli katledilmiş, 170 bin insan yaralanmış, Gazze devasa bir enkaz yığına çevrilmiş; ancak Güvenlik Konseyi, sadece masum Gazzelilerin değil, Birleşmiş Milletler çalışanlarının dahi güvenliğini sağlayamamıştır.


"Dünya Beşten Büyüktür" şiarıyla yürüttüğümüz reform gayretlerimiz gibi, Teşkilatımızı geleceğe güçlendirerek taşımayı amaçlayan çalışmaları isabetli buluyor; Sayın Genel Sekreter'in BM80 Girişimi'ni destekliyoruz.


Bu çerçevede, etkinlik, maliyet ve erişim imkanları gibi faktörlerin yanı sıra sahip olduğu yetişmiş insan kaynağıyla, medeniyetleri ve kıtaları birleştiren İstanbul şehrimizi bir BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.


Türkiye olarak, bölgemizden başlayarak tüm dünyada barış, huzur ve güvenliğin egemen olması için çalışmaya devam edeceğiz.


Bu düşüncelerle, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü kutluyor; Teşkilatı tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımların atılmasına yönelik irademizi bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. "




#Recep Tayyip Erdoğan
#son dakika
#BM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları