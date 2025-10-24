'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek detayları paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların 240 ay vade ile satışa sunulacağını belirtti.
Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ne dair detayları açıkladı. Konutların satış bedeli ve ödeme sistemine dair bilgi veren Erdoğan "500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Diyarbakır'a ise 12 bin konut yapacağız. 3 çocuğu olan aileye yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-20 yaşındaki gençlerimize de yüzde 20 kontenjan ayırıyoruz." dedi.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi için bekleyiş sona erdi.
Başakşehir'de düzenlenen 'Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda konuşan Erdoğan, TOKİ aracılığıyla dar gelirli aileler için hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaştı.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları;
Aziz milletim, sevgili İstanbullular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fatih'in emaneti İstanbullumuzun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.
Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi yepyeni yatırımlarımızla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim.
Evet geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 100 yılın konut projesi için sizlerle bir aradayız. Bugün yeni konut hamleleriyle güzel İstanbullumuzdayız.
İnşallah bu projemiz yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Konut projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.
Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük. Bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. İvme kaybetmiyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz.
Her ailemizin sıcak bir yuvaya güvenli bir konuta kavuşması barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir.
Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Buralar çamur çukur çöp bu haldeydi. Şimdi ne hale geldi. Burası böyleyken Bağcılar farklı mıydı, Küçükçekmece farklı mıydı? Hepsini dönüştürdük.
"Dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler"
"Dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler"
TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu muhalefetin en başarılı yanı neydi: Çöp çamur, çukur! Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler.
Dar gelirli 5 milyon vatandaşımızı modern sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına biz kavuşturduk.
Bir ay sonra inşallah 350 bininci yuvamızın anahtarlarını da aynı şekilde afetzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Yıl başına kadar 453 bin afet konutunu depremzede vatandaşlarımıza gönül huzuruyla sorunsuz sıkıntısız teslime edeceğiz. Yeni yuvasına kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar ter dökmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
81 ile 500 bin konut
81 ile 500 bin konut
Aziz kardeşlerim projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız.
Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık.
- İstanbullumuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin İzmir'e 21 bin Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.
Başvuruda öncelikli olacaklar
Başvuruda öncelikli olacaklar
3 çocuğu olan aileye yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-20 yaşındaki gençlerimize de yüzde 20 kontenjan ayırıyoruz.
Konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak.
Şehitlerimizin kıymetli ailelerine kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık.
Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak.
Projemize 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızdır. Bundan dolayı tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak.
İlk teslimat Mart 2027'de
İlk teslimat Mart 2027'de
- Ayda 6 bin 750 TL taksitle ödenecek. Bu konutlar, devlet güvencesiyle %10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak.
Başvurular 15 Kasım'da başlayacak. Kuralar aralık ayında çekilecek. İlk teslimat Mart 2027'de gerçekleşecek. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak.
15 bin adet kiralık konut belirlendi
15 bin adet kiralık konut belirlendi
Aynı projeyle İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.
15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık konut sosyal konut projemiz kapsamında işçi ve memurlarımız asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz genç çiftlerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız.
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbulumuzda uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz.
Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak.
"Mahalle konaklarıyla süsleyeceğiz"
"Mahalle konaklarıyla süsleyeceğiz"
Değerli kardeşlerim, burada şunu da ifade etmek isterim: Yüzyılın Konut Projesi sadece evlerden oluşmuyor. Bu projeyle aynı zamanda insan odaklı ve tam teşekküllü yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Bunu Mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz. Bu konaklarda, eski mahalle kültürümüzü tüm zenginliğiyle yaşatacak, farklı ihtiyaçlara cevap veren yeni ve canlı yapılar kuracağız.
İnşa edeceğimiz 500 mahalle konağımızda; Çocuklar için gündüz bakım evleri, yaşlılarımız için etkinlik alanları, Aile sağlığı merkezleri, camiler, kafeteryalar, el sanatları üretim merkezleri, taziye evleri, spor salonları ve misafirhaneler yer alacak. Mahalle konaklarımız şimdiden hayırlı olsun. Rabbim, daha nice eserleri, nice projeyi milletimize sunmayı bizlere nasip eylesin.
Her birinize, aşkınız ve sevdanız için teşekkür ediyorum. Devrim niteliğindeki bu projede emeği geçen Çevre Bakanlığımızı ve TOKİ’mizi tebrik ediyorum. Tekrar buluşmak temennisiyle sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun, kalın sağlıcakla.
#erdoğan
#konut
#proje