Körfez turunda 24 imza atıldı: İki devletli çözüm için ortak mesai

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Umman ile birçok konuda ortak tutum içinde olduklarını kaydederek Filistin'de iki devletli çözüm için birlikte çalışacaklarını belirtti. Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Umman’da Sultan Heysem bin Tarık ile bir araya geldi. Al Alam Sarayı’ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sultan bin Tarık ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TUTUMLARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Umman’ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini vurguladı.

Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda iş birliğinin geliştirileceğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Umman’ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman’ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Filistin'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.

GENİŞ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI

Türkiye ile Umman arasında, koordinasyon konseyi kurulması, askeri iş birliği, savunma sanayii, maden ve enerji, vize muafiyeti başta olmak üzere pek çok alanda anlaşmalar imzalandı. Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın Al Alam Sarayı’nda başkanlık ettiği heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. İmzalanan anlaşma, açıklama ve zabıtlar şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına Dair Ortak Açıklama”, “Umuma Mahsus Pasaportlara Vize Muafiyeti Konusunda Ortak Açıklama”, “Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”, “Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası”, “Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Maarif Vakfı’na Eğitim Kurumu İnşası ve İşletilmesi Amacıyla Arazi Tahsisine İlişkin İş Birliği Anlaşması”, “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İş Birliği Mutabakat Zaptı”, Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanlarında Mutabakat Zaptı”, “Sanayi Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Umman Yatırım İdaresi Arasında Stratejik İş Birliği Sözleşmesi Zaptı.”

Körfez turunda 24 imza atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Erdoğan’ın Körfez ziyaretinde çeşitli alanlarda 24 anlaşma, ortak açıklama ve bildiri imzalandı. Erdoğan’ın liderlerle yaptığı görüşmelerde, Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığı ve Filistinlilere nefes aldırdığı konusu gündeme geldi.







