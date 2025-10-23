Çabalar iki devletli çözüm için

Kuveyt’in ardından Körfez turunun ikinci gününde dün Katar ve Umman’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Al Sani ile görüşmesinde Gazze’de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını belirterek, İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini kaydetti.





BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın NSosyal hesabındaki açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında askeri iş birliği, savunma sanayisi, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında askeri iş birliği, savunma sanayisi, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.





SURİYE’Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını ve Gazze’de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını belirterek, İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini kaydetti. Türkiye’nin, Suriye’nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar ile Suriye özelinde her alanda iş birliğinin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al-Sani, görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin 11’inci toplantısına eş başkanlık yaptı.





ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

Katar Emiri Al Sani de Türkiye ile Katar arasındaki tarihi ilişkiler ve örnek iş birliğinin, istikrarlı bir biçimde ilerlediğini açıkladı. Şeyh Temim, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ve örnek iş birliği, iki kardeş ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin büyük kazanımları sayesinde istikrarlı adımlarla daha geniş ve umut verici ufuklara doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı. Katar Emiri ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doha’da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki 11. Yüksek Stratejik Komite toplantısına başkanlık ettiklerini belirtti.





Savunma sanayiinde iş birliği

Emirlik Divanı’ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani’nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Törende “Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri”, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı”, “Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması” ve “Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.





HEDEFİMİZ EŞ GÜDÜM

Katar ile imzalanan mutabakat metinlerine ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Bu imza, iki ülke arasında teknoloji, sistem entegrasyonu, üretim ve kapasite geliştirme gibi kritik alanlarda stratejik eş güdümü hedeflemektedir” dedi. Görgün, şöyle devam etti: “Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Barzan Holding ile çeşitli alanlarda iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladık. Barzan CEO’su Sayın Muhammed Bin Bader Al Sadah’ın katılımıyla imzalanan anlaşma, araştırma-geliştirme, ortak üretim, teknoloji transferi ve sistem entegrasyonu gibi birçok başlıkta uzun vadeli stratejik iş birliği fırsatlarını kapsamaktadır.”





Umman’da sıcak karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman’ın başkenti Maskat’ta, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan’ın makam aracına, Al Alam Sarayı’na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti. Erdoğan’ın Al Alam Sarayı’na girişinde 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.



