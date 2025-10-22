Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Al Sani ile görüştü 4 anlaşma imzalandı

Lokman Özdemir
12:3122/10/2025, Çarşamba
Erdoğan Katar'da
Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın körfez ülkelerine yönelik ziyaretleri kapsamında gittiği Katar'ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşme sonrası Türkiye ile Katar arasında 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Kuveyt temaslarını tamamlayarak dün akşam saatlerinde Katar’a geldi.


Erdoğan Katar'a geldi
Gündem
22 Ekim, Çarşamba


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’daki Emirlik Divanı’nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Katar Emiri Al Thani, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti.



Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hazır bulundu. İkili görüşme sonrası heyetler arası görüşmenin gerçekleştirilmesi bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Doha’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar temaslarının ardından Umman’a geçecek.


4 anlaşma imzalandı


Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesi sona erdi. Türkiye ile Katar arasında 4 anlaşma imzalandı.


BİRİNCİ ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Katar Devleti Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayi’ye alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı



İmzalayanlar:

Katar tarafından

Sayın Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani, Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşleri Devlet Bakanı


Türkiye tarafından

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün



İKİNCİ ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında ortak bakanlar açıklaması


İmzalayanlar;

Katar tarafından;

Ekselansları Şeyh Faysal bin Thani bin Faysal El Thani, Ticaret ve Sanayi Bakanı


Türkiye tarafından:

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat



ÜÇÜNCÜ ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve bütçe bakanlığı ile Katar devleti hükümeti arasında Stratejik kalkınma planlamasının çeşitli alanlarda işbirliğine ve tecrübe paylaşımına ilişkin mutabakat zaptı.


İmzalayanlar;

Katar tarafından

Dr. Abdulaziz bin Nasser Al Khalifa, Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri


Türkiye tarafından

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat


DÖRDÜNCÜ ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında yüksek stratejik komite on birinci toplantısına ilişkin ortak bildiri


İmzalayanlar:

Katar tarafından

Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Başbakan ve Dışişleri Bakanı


Türkiye tarafından

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan



