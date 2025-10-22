Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Al Sani ile görüştü 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın körfez ülkelerine yönelik ziyaretleri kapsamında gittiği Katar'ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşme sonrası Türkiye ile Katar arasında 4 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’daki Emirlik Divanı’nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Katar Emiri Al Thani, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti.
Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hazır bulundu. İkili görüşme sonrası heyetler arası görüşmenin gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar temaslarının ardından Umman’a geçecek.
4 anlaşma imzalandı
Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesi sona erdi. Türkiye ile Katar arasında 4 anlaşma imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Katar Devleti Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayi’ye alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı
Sayın Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani, Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşleri Devlet Bakanı
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında ortak bakanlar açıklaması
Ekselansları Şeyh Faysal bin Thani bin Faysal El Thani, Ticaret ve Sanayi Bakanı
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve bütçe bakanlığı ile Katar devleti hükümeti arasında Stratejik kalkınma planlamasının çeşitli alanlarda işbirliğine ve tecrübe paylaşımına ilişkin mutabakat zaptı.
Dr. Abdulaziz bin Nasser Al Khalifa, Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat
Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında yüksek stratejik komite on birinci toplantısına ilişkin ortak bildiri
Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Başbakan ve Dışişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan