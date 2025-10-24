Komisyon Fidan ve Tunç'u dinleyecek

Toplantılarına 1 hafta ara veren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu haftaya mesaisine kaldığı yerden devam edecek. STK temsilcilerinin ve uzmanlar görüşlerinin 12 hafta boyunca dinlendiği Komisyon'a önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuk olacak.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 16'ıncı kez toplanacak. Komisyon önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ardından da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u dinleyecek.
2 oturum 2 Bakan
Komisyonun 16'ıncı toplantısının 30 Ekim saat 11.00'da başlayacak ilk oturumunda konuşacak olan Bakan Fidan'ın bölgedeki son gelişmeleri ve süreçte gelinen aşma hakkında bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Saat 13.00'daki ikinci oturumda ise Bakan Tunç'un Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'e getirilecek olan kanun teklifine ve sürece dair yasal düzenlemelere ilişkin sunum da bulunacağı bildirildi.