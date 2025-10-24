Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Komisyon Fidan ve Tunç'u dinleyecek

Komisyon Fidan ve Tunç'u dinleyecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
17:1224/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç konuk olacak.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç konuk olacak.

Toplantılarına 1 hafta ara veren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu haftaya mesaisine kaldığı yerden devam edecek. STK temsilcilerinin ve uzmanlar görüşlerinin 12 hafta boyunca dinlendiği Komisyon'a önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuk olacak.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 16'ıncı kez toplanacak. Komisyon önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ardından da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u dinleyecek.

2 oturum 2 Bakan

Komisyonun 16'ıncı toplantısının 30 Ekim saat 11.00'da başlayacak ilk oturumunda konuşacak olan Bakan Fidan'ın bölgedeki son gelişmeleri ve süreçte gelinen aşma hakkında bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Saat 13.00'daki ikinci oturumda ise Bakan Tunç'un Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'e getirilecek olan kanun teklifine ve sürece dair yasal düzenlemelere ilişkin sunum da bulunacağı bildirildi.




#Hakan Fidan
#Yılmaz Tunç
#Millî Dayanışma
#Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
#Numan Kurtulmuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları