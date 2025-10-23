Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Yüzyılı’na damga vuracaksınız

Bakan Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinde eğitimleri devam eden 2. dönem hakim-savcı yardımcılarıyla "Gelenekten Geleceğe Adalet Eğitimi" programında bir araya geldi.

KÜRSÜYE TECRÜBE İLE ÇIKACAKSINIZ

Hakim-savcı yardımcılarına konuşan Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı’nda inşa sürecinde genç hukukçulara büyük görev düştüğünü belirtti.

Hakim-savcı yardımcılarının akademide ve adliyelerde edinecekleri tecrübelerle birlikte kürsüye daha güçlü şekilde çıkacaklarını belirten Bakan Tunç, “Adalet toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Devletin görevi öncelikle adaleti tesis etmektir" dedi.

KURA, KASIM AYINDA

Mecelle’de Ahmet Cevdet Paşa’nın hakimin özelliklerini nasıl saydığını anlatan Bakan Tunç, “Sizlere güveniyoruz. Sizler yargıda kaliteyi daha da artıracaksınız. Adayların kurası kasım ayı gibi çekilecek. Artık bundan sonra Akademide hep hakim-savcı yardımcılarımız olacak. Sizler de inşallah bu süreyi tamamladıktan sonra ülkemizin, milletimizin hizmetinde en güzel çalışmaları yapacaksınız” dedi.

FİZİKİ İMKANLAR KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİK

Bakan Yılmaz Tunç, adaletin tecellisi için mevzuatında ihtiyaçlara cevap verir nitelikte ve güncel olması gerektiğini belirterek Yargı Reformu Strateji Belgeleriyle mevzuatın yenilendiğini kaydetti.

Bakan Yılmaz Tunç, son 23 yılda temel kanunların değiştiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Fiziki imkanlar konusunda da çok önemli mesafeler kat ettik. 78 adliye sarayından bugün 387 civarında yeni müstakil adliye binamız var. 68 tane de yatırım programında olan var. Her hafta bir açılış, bir temel atma törenine giderek adliyelerimizin daha kaliteli mekanlara kavuşması için çaba sarf ediyoruz. Teknolojinin imkanlarını artırıyoruz. UYAP sistemimizi geliştiriyoruz."

YARGI HİZMETLERİNDE NİTELİK VE NİCELİK ARTIYOR

Yargıda fiziki imkanları geliştirmeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Tunç, “Tabii en önemlisi insan unsuru. Yani yargıda asıl karar verecek olan kürsüdeki hakimlerimiz, iddia makamı savcılarımız ve savunmayı temsil eden avukatlarımız. Özellikle hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçmemizin sebebi kaliteyi daha da artırmak ve bu hedefi gerçekleştirmek” ifadelerini kullandı.

AMAÇ, ADALET HİZMETLERİNDE İNSAN KALİTESİNİ ARTIRMAK

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hakim-savcı yardımcılığı gibi uygulamaların temel amacının adalet hizmetlerindeki insan kalitesini daha da yükseltmek olduğunu anlatan Bakan Tunç, bir yandan da hukuk eğitiminin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yargı hizmetlerinin gecikmeksizin, öngörülebilir ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesine yönelik önemli amaçlar ve hedefler olduğunu anımsatan Bakan Tunç, şu anda 11. Yargı Paketi üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Hakim-savcı yardımcılarının sorularını da yanıtlayan Bakan Tunç’a Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun tarafından Bakan Tunç’un Akademi yaptığı özçekim baskısı hediye edildi.

Bakan Tunç akşam yemeğini hakim savcı yardımcılarıyla birlikte yedi.







